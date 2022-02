Aunque los más jóvenes quizá no conozcan esta expresión, fue moneda corriente en España para referirse al Reino Unido, en un a modo de desprecio, porque siempre parecía éste estar con el cuchillo preparado mientras te entregaba una amistosa mano.

Sin embargo, no fueron los españoles quienes dieron nacimiento a la frase, sino un francés, en el siglo dieciocho, Agustin Marie de Ximenès, eso sí, de origen hispano y que luego recogió Pérez Galdós, en sus magníficos Episodios Nacionales.

Y viene a cuenta de la noticia que se acaba de conocer, y que no es otra que la del rehúso por parte de los seis clubes ingleses involucrados inicialmente en la famosa Superliga europea de firmar un documento de la Premier League. Estos equipos, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham y los dos Manchester, City y United, fueron conminados a aprobar un acuerdo pero se negaron.

Se trataba de poner negro sobre blanco lo que ya es una realidad reglamentaria: que quienes lleguen por la vía deportiva a la Champions League de la UEFA, se obligan a jugarla. Esto es una tautología, ya que está en las reglas y estatutos pero se quería una expresa manifestación por parte de todos los clubes de la Premier League.

Pues bien, no la quisieron firmar y, por eso, parece que existe aún en la mente de esos clubes y sus dirigentes, un estado de confianza en poder retomar la senda superliguera. Eso se llama, en Derecho Canónico, la «reserva mental», que es lo que se emplea para anular los matrimonios en la Rota Romana, argumentando que uno no quería casarse «de verdad» y que había una reserva, como, por ejemplo, que no quería tener hijos.

Los de la pérfida Albión parece que hacen uso de esa reserva y, al no firmar el documento propuesto por la Premier, están diciendo al mundo que muy bien, que se fueron de la Superliga pero que para qué van a firmar nada que les retrate. El problema no está en ese punto, ya que jugar la Premier y la Superliga al mismo tiempo puede ser un escollo, como aquí con LaLiga.

La idea de no fiarse de los ingleses viene de ellos mismos, y así el historiador británico Stuart Laycock que, en un libro reciente sobre el imperio y sus guerras, decía: «¿cómo se puede uno fiar de un país que ha invadido al 90 por cien del mundo?».

Y es que de los doscientos Estados que, más o menos, existen, solo unos pocos no han tenido que vérselas en su propio suelo con tropas, bucaneros o piratas británicos, España en la península y en sus antiguas colonias es muestra de eso.

Así que, por mucho que los clubes ingleses se retiraran raudos y veloces, solo veinticuatro horas después del anuncio de la puesta en marcha de la Superliga, se reservan todavía, a la vista de su negativa a firmar el documento con los demás equipos de la Premier League, un derecho al retorno...

En fin, que estamos en el día y día, que es una vorágine constante pero existen todavía hechos y casos colaterales que siguen avanzando. Veremos qué pasa en el (cercano) futuro. Mientras, y con el solecito que asoma ya, no hay nada mejor que leer a la vera de un árbol o en una terraza, como el libro que hoy recomiendo: ‘Obra breve’, de Arturo Pérez-Reverte, donde salen, entre otros, algunos ingleses...