A las tres bofetadas al descanso aún les podía haber seguido una cuarta. No queda rastro del gran Valencia, cuya pista se perdió hace ya tiempo. Pero es que ni siquiera la hay de aquel espejismo de la Champions, cuando con el cambio de año se precipitó la fractura del mercado y quién sabe si de algo al final más grande. Sin una miserable victoria que echarse a la boca desde entonces, viniendo encima de un partido horrible contra el Alavés, el equipo fue por segunda jornada consecutiva una caricatura respecto al que salió con la cabeza alta de San Mamés. Además de desmoronarse a las primeras de cambio, lo hizo además con una facilidad pasmosa. Por desgracia, nada fuera del guión en vistas de los precedentes. Y es que con los cuatro del Barça no solo se confirma que los de Bordalás son un coladero sino que, como ya venía avisando el técnico, LaLiga se va a hacer larga. Posiblemente eterna si sale cruz y no hay final de Copa, en cuyo caso habrá que ver cuáles son las consecuencias sobre el banquillo. Ayer no fue la primera vez que estalló su inquilino, que volvió a tirar con bala. Que al Valencia no le da se sabe y los motivos están de sobra señalados, desde la planificación a la ausencia de oficio y perfiles pasando por el drama médico. Sin embargo, la cuestión es si con lo que hay realmente da para tan poco. Especialmente cuando el fichaje de Bordalás obedeció precisamente a la necesidad de sacar petróleo de los recursos disponibles. Como de tantas otras cosas, incluidos también los fichajes del central y el pivote, ni rastro del encargo de construir un bloque solvente desde la defensa. Dos puntos de 21 con la última racha y cinco de 42 si se le suma la primera son una foto en la que no puede dejar de salir un entrenador que es responsable directo de lo «incomprensible», en sus propias palabras, de que se repitan los mismos errores.

Milagro Del partido de este lunes contra el Celta y del siguiente con el Elche va a depender que el milagro pueda continuar vivo. Desde que Felipe se ha convertido en algo más que un director deportivo al uso es como si todo fuese menos imposible.