Mestalla no señaló ni al entrenador ni a los jugadores. Solo se escucharon unos tímidos silbidos al final del partido. La afición del viejo coliseo, siempre sabia y con décadas de fútbol a sus espaldas, sabe dónde está el problema. Y lo deja claro cada minuto 19 gane, empate o pierda su equipo. Meriton ha hecho pequeño al Valencia. Ayer se vio tan claro en el campo que hasta hacía daño a la vista. Y eso que visitó Mestalla el peor Barça de los últimos años. La triste realidad de este Valencia, instalado en la zona Meriton por tercer año consecutivo, es que la diferencia con los equipos de la parte alta es abismal. Y lo preocupante es que las distancias cada día que pasa son mayores. Bordalás explotó. Otra vez. Como en el mercado de fichajes. «No nos da. El Valencia no tiene el potencial de los equipos de la zona alta». Su mensaje aún retumba en el estadio. Si el Valencia no entra en la final de la Copa la temporada se hará muy larga con el desgaste propiedad-entrenador que eso conllevaría. Siempre igual.