Sin mayor estructura que una figura como la de Arias en funciones de portavoz, Meriton se encadenó a Bordalás, con lo que el destino del Valencia CF quedó a expensas de la capacidad del entrenador para sacarle rendimiento a una plantilla confeccionada bajo el yugo de Lim.

Es a partir de este singular contexto, con el fondo de siempre pero con la forma del novedoso criterio de Bordalás, desde donde hay que interpretar las últimas palabras del técnico, maniatado al fin y al cabo tanto por sus evidentes errores propios como por los ajenos.

Una espiral convertida ya en rutina. Si algo distingue al banquillo de Mestalla desde Marcelino es ser una silla eléctrica en la que quien se sienta va pasando de la sensatez a la desesperación. Y, aunque a las puertas de una final de Copa no es momento para que nadie se chamusque, los signos de que el interruptor está encendido son evidentes. Conviene, por todo esto, no reducir el análisis solamente a los fríos números que hablan de una indefendible sangría y de una segunda vuelta en descenso.

La plantilla no da para mucho ni para tan poco, pero sería tramposo obviar las condiciones que rodean el trabajo de un entrenador en el que concurren tanto agravantes como sobre todo atenuantes, en especial los relacionados con los que eran sus primeros valedores. Sin embargo, el hilo que importa no es ese que cuelga sino que el que todavía lo sigue uniendo a sus futbolistas no se rompa. Si de algo depende el desenlace de la temporada es de que sean precisamente ellos los que no se bajen de la Bordaleta. Una nave en la que el único timón firme es el del compromiso y el del esfuerzo.

Esperanza

Le llegará o no, pero el Levante es otra cosa desde que está Felipe. Se nota y mucho, aunque el punto de Vigo hay que hacerlo bueno contra el Elche. Es, desde luego, una invitación en toda regla a la esperanza. Jugando así solo pueden pasar cosas buenas: pelear la salvación y no depreciarse.

Partidazo

Día grande para que el Villarreal confirme que ante un rival de la talla de la Juve puede jugar de igual a igual.