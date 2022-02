Es definitivo que la convivencia entre Bordalás y Meriton va a volverse cada vez más imposible, sobre todo si el técnico continúa en Venus clamando porque la plantilla «no da para más» y el máximo accionista hace lo propio en Marte avisando, y sin cortarse, de que «no es la mejor idea aferrarse a los jugadores». Toda una declaración de intenciones con la que ir preparando un terreno en el que, a falta de la Copa, la suerte está echada. Y es que más allá de la responsabilidad que cada uno tiene en los resultados, hay un choque frontal en la concepción de lo que tiene que ser el Valencia. Para Bordalás es un histórico obligado a reajustar sus objetivos y con ello la exigencia hacia él mismo, al menos mientras que el potencial deportivo no vaya a más en lugar de a menos. Para Meriton, un proyecto «único» y «diferente», algo que por lo bajo ya ha conseguido con los recortes de Lim. Y esto último es precisamente el gran problema por la ausencia para más inri de una buena estructura. Según Anil, el objetivo es un equipo que «siempre compita hasta el final», pero no es asegurando lo que debe venir de serie como se crece en aficionados. Ni tampoco como se cuida a los que se lo merecen todo por seguir ahí. Esos a los que no se puede afear que haya bajado el volumen de las protestas. Hay una batalla que está ganada, pero donde se resuelve la guerra no es en la grada ni en los despachos donde siguen a la espera del proyecto de estadio.

Interesante Toca reconocer que cuando lo dijo en su presentación sonó a brindis al sol. Pero Felipe abrió la puerta a un fichaje y el Levante UD lo anunció este martes. El uruguayo Saracchi llevaba unos días trabajando en solitario en València, así que se confirma que el director deportivo no disparaba gratuitamente al aire. Sabe lo que se hace, lástima que no hubiese llegado antes y ojalá que lo haya hecho aún a tiempo. Por eso hay que confiar en la validez de una operación en la que se combina el conocimiento del mercado con una dosis de riesgo. Fue la ecuación sobre la que se construyó el mejor Levante de la historia. Ese sobre el que Quico debe volver sus pasos.