Estoy harto de las miserias que vive el Valencia actual, como estoy seguro que todos los que sentimos este club como parte de nuestras familia, de nuestra vida. Y también estoy cansado de repetir constantemente lo desgraciados que somos, lo mal que nuestros dirigentes han hecho las cosas, lo que somos y lo que fuimos. He llegado al punto de dudar qué me agota más, y eso es malo, no tengo clara la razón, pero sé que lo es. Cada victoria nos eleva a una realidad que quizá no es la correcta, y cada derrota pretende sumirnos en un infierno que pretendemos hacer aún más tenebroso. Todo muy cansino, muy pesado, muy tópico, y lo peor, muy absurdo.

No me gusta lo que veo, ¿a alguien sí? No entiendo la política de desinversión masiva de Peter Lim en 2020, que una cosa era ajustar la realidad financiera y otra tirarnos por la ventana porque se nos había quemado la comida del horno. No comprendo cómo podemos estar con sólo 3 puntos más que en la misma jornada con Javi Gracia, pero con nueve fichajes más, y no me explico cómo hay quien sólo señala a Bordalás para justificarlo todo. No me entra en la cabeza que algunos de nuestros jugadores cometan determinados errores, pero detesto profundamente que se les insulte y menosprecie porque no son capaces de ganar a equipos que son mejores que nosotros.

Ya lo siento, pero todo este frío y calor puede conmigo, hasta el punto de terminar el partido del domingo, querer olvidarme de todo y de todos, y ponerme a ver Los Futbolísimos con mi hija y con mi mujer, que fue lo que hice. Porque estoy harto, como gran parte de la afición. Pero ya no sólo de Peter Lim, que eso es ‘fácil’ y evidente, sino de todos nosotros también, porque somos un club insoportable en las derrotas, en los malos momentos. Y digo somos, yo el primero, porque parece que si no nos regodearnos en nuestras propias miserias no somos lo suficientemente valencianistas. Jamás en mi vida he entendido esa actitud, pero con la edad, no me da la gana callarme lo que pienso, esa es la diferencia.

No tengo 300 millones de euros para comprarle el Valencia a Peter Lim. No tengo la solución a los problemas deportivos del equipo de Bordalás con estos mimbres. No puedo terminar el Nuevo Mestalla porque carezco de los recursos y de los conocimientos. No sé cómo hacerle entender a Anil Murthy que no debería estar. Sólo tengo un sentimiento, heredado de mi padre, que me hace sufrir con cada partido del Valencia. Que me genera buen o mal estado de humor camino de los 50 años, y que condiciona al final muchas de las cosas que hago en mi día a día. Ha sido siempre así, y ahora, parece que incluso más fuerte.

Pero al final es lo mismo que tienes tú, el que estás empleando tu tiempo en leer las reflexiones de un tipo como yo, al que siempre sacan la misma basura para tirármela en la cara, pero que tiene claro lo que es el Valencia porque le dio en un momento determinado una distancia que me hizo comprender muchas cosas. Estoy harto de estar harto, porque es una sensación que me ahoga, como una corbata ajustada con más fuerza de la que toca. En nuestra mano está seguir siendo así y forzando las situaciones, o mirarnos al espejo y pensar en que, ante la misma situación objetiva, podemos actuar de otra forma. No le hablo a la opinión pública, sino al aficionado, como yo, que duerme mejor cuando gana el Valencia y se levanta enfadado si no lo hace. Y que sí, que Lim canalla fuera de Mestalla, pero estamos hablando de otra cosa.