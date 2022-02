Lo que el fútbol puede provocar en un aficionado es algo difícilmente de entender para aquel que no simpatiza con ningún club y no lo lleva dentro. Los que ya tienen una edad seguro que recordarán esos calendarios de temporada. Unos cuadernillos en los que además de poder ver todos los partidos de la temporada había una clasificación en la que uno mismo marcaba a mano los puntos de cada equipo. Sin la vertiginosa información actual, era la forma más rápida un domingo por la noche de ver la posición de ese club al que seguías y las famosas cábalas de lo que venía por delante. En la afición granota ese calendario estaba guardado en el cajón, olvidado. La concatenación de derrotas, el hundimiento en la tabla y sobre todo, la amarga imagen que dejaba el Levante en cada partido, provocaron un punto y final en una temporada con meses todavía por delante. La permanencia no era creíble.

En una semana ese oasis sigue estando lejano. Ha sido tal el agujero en el que poco a poco el Levante ha ido cavando hacia abajo, que la luz todavía no se ve, aunque ha habido un ligero movimiento de tierra, el corazón aún late. Los cuatro puntos sumados en Madrid y Vigo han mantenido viva una llama que trata de aguantar ante el huracán de circunstancias y malas decisiones que han edificado un año deportivo de trabas y de negativos augurios. La salvación es una ardua misión porque las diferencias a nivel de puntaje siguen siendo altas y porque el margen de jornadas cada vez es más estrecho, pero a nivel de sensaciones el panorama ha cambiado. Ante Atlético y Celta se ha visto a un equipo competitivo, comprometido, intenso y sobre exhibiendo hechuras de un bloque de Primera División. La imagen ha llegado tarde, pero ya se sabe del dicho. Aunque parezca coincidencia, el factor de Felipe Miñambres ha causado una reacción-efecto. La implicación del nuevo director deportivo se ha hecho notar en los pocos días que lleva en el club. Pese a que su discurso podía invitar a pensar que eran palabras institucionales y sin ningún trasfondo, la realidad ha mostrado la integración plena en la problemática situación por la que atraviesa el equipo. Presencia en los entrenamientos y vestuario, diálogo constante con Alessio Lisci y mono de faena en su labor de mercado. La contratación de Saracchi ha confirmado que Miñambres aún aspira a salvar al Levante de un descenso para el que tiene muchos números, pero retrasarlo y evitarlo también forman parte de su hoja de ruta. Necesitaba Orriols la figura de una persona de fútbol, de alguien profesional y que pusiera cordura a todo el desorden, complacencia e hipocresía que se había instaurado en las oficinas del Ciutat. Nunca se sabe, pero estoy seguro de que en pleno mercado de invierno, Felipe Miñambres hubiera dejado un panorama más alentador que el que se ha encontrado. Ahora queda remar con lo que hay. Este viernes ganar al Elche supone ganar una vida y no perder tres de golpe. La afición ha vuelto a recobrar el entusiasmo por ver a los suyos y aunque las reservas son lógicas, hoy a nadie se le pasa por la cabeza un resultado negativo. Los jugadores parecen haber recuperado un nivel óptimo para ganar y plantar cara a cualquiera, Lisci da la sensación de haber podido encontrar la tecla y el Levante emula a ese que hace poco tiempo atrás caminaba por la máxima categoría sin complejos. Debe reflexionar Quico Catalán sobre todo esto. Dar pasos atrás para observar lo que funcionó, mostrar confianza en los profesionales y no querer hacer lo que sus competencias no le marcan deben ser las pautas del Levante del futuro. No sé si valdrá para superar el famoso examen pero el poso dejará un club más reforzado y serio. Ese que esta noche, unido, no debe irse a dormir sin el triunfo.