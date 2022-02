Si un jugador de la plantilla merece una mejora de contrato ese es Guillamón. El de l’Eliana tiene un rol en este Valencia que está muy lejos de su actual estatus salarial. El Hugo que renovó en el verano de 2020 como cuarta o quinta opción para el centro de la defensa no se parece en nada a este futbolista clave en los planes de Bordalás con etiqueta de pilar importante y casi sesenta partidos oficiales a las espaldas. Contra el Barca no fue su mejor partido (no jugó al 100% por la falta de visión), pero el ‘6’ ha sujetado al Valencia en buena parte de la temporada reconvirtiéndose en el mediocentro defensivo que no tiene la plantilla. Lo de Hugo este año tiene mucho mérito. El Valencia hará bien si al final cierra su renovación. El club, con ventas y sin grandes fichajes a la vista a corto plazo, está condenado a sobrevivir con el corazón y el compromiso de la gente de la casa. Gayà lo adoptó cuando subió el primer equipo en la era Celades. No se equivocó. Hugo es uno de los suyos.