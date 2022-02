Otro recado y ya van muchos. El Athletic no se cansa de lanzar dardos envenenados al Valencia, a Bordalás y a todo lo que tenga que ver con la semifinal. Como diría Ricardo Arias, no se cansan de «llorar».

La maquinaria se puso en marcha justo en el momento que acabó la ida y me temo que seguirá así hasta empiece la vuelta. «Los otros tres rivales de Copa están descansando», dijo anoche el presidente Aitor Elizegi en Movistar LaLiga. ¿Qué le importa el Betis y el Rayo? ¿De qué le sirve quejarse ahora de los horarios? ¿Qué está buscando?

Pues lo que busca el Athletic es una excusa por si cae eliminado. La culpa si pierden en Mestalla será del calendario y de la falta de descanso. No tengamos la menor duda. Por cierto, Marcelino no salió al Camp Nou con los juveniles porque no se lo permite el reglamento.

El once titular vendrá descansado. Basta de excusas, basta de quejarse y basta de condicionar al árbitro (todavía por designar) con el antifútbol de Bordalás. Hablar mal del Valencia está de moda. El último fue Diego Rico. «El Valencia ha hecho lo que sabíamos que iba a hacer: parar el partido y muchísimas faltas». Que sigan hablando mal del equipo. El miércoles habla el Valencia y Mestalla.