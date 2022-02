La designación para el partidazo de este miércoles de Gil Manzano y Estrada Fernández tiene un punto cuanto menos sorprendente. Ambos, particularmente el primero, han sido protagonistas de varias de las decisiones más polémicas e injustas para los intereses del Valencia CF. Dos de ellas esta misma temporada: el penalti a Gayà en el Camp Nou y la roja a Guillamón antes de romper a sudar en la primera jornada de Liga. Después de la campaña por tierra, mar y aire para condicionar la vuelta, lo que faltaba era esta sensación de que el Athletic también ha elegido el árbitro. Premio gordo en todo caso para los leones, por mucho juego al despiste a cuento del número de penaltis que Manzano les haya pitado en los últimos no sé cuántos mil años. Todo lo que ha rodeado la semifinal, desde luego, era evitable. Empezando por el asunto de los horarios y terminando por la presión desmedida desde San Mamés tras un marcador en la ida muy distinto del que se esperaban. De los árbitros, de su profesionalidad y honestidad, depende la credibilidad tanto del sistema como de un colectivo siempre en el ojo del huracán. Sobre todo en esta eliminatoria cuyo relato han logrado cambiar desde Bilbao a base de maniobras. Era del escandaloso penalti birlado a Hugo Duro, de la acción previa en la falta del gol de Raúl García y de la no expulsión por la entrada a Soler de lo que iba esta historia. No de que si con Bordalás se pierde tiempo. Cuando comience a rodar el balón, el Valencia CF está obligado a recuperar la iniciativa. Y Mestalla a lo suyo, preparada para otra más de sus noches grandes, volcada como siempre en cuerpo y alma.

Mucha fuerza Alexander Se nos parte el corazón cada vez que Alexander, aquel niño ucraniano que sigue siendo un fanático ya adulto del Valencia, contacta con nosotros para contarnos noticias cada vez peores que las anteriores. Anoche, con el reportaje cerrado, alertó de la caída de un proyectil cerca de su casa: «El silencio nos empieza a asustar», dice. Ojalá que pronto pueda cumplir su sueño de venir a Mestalla si la maldita guerra se lo permite. O de viajar a la final de Sevilla.