La gloria vuelve a llamar a la puerta del Valencia CF. Sin avisar, pero con una oferta en firme para plantarse en otra final. El ADN Bronco y Copero regresa para abrazar a una afición anclada en una espiral negativa deportiva. Ni el paso del tiempo, ni la trayectoria deportiva de los últimos años difuminan el significado de unas palabras que forjan la historia de un club centenario. Eso siempre merece respeto y también honra. Mestalla acudirá una vez más a su cita con la historia. La de la épica, por que no entiende otra cosa que no sea vivir al límite. Por naturaleza y con el objetivo de sentir aquello que algún día fue una felicidad difícil de describir. Una noche para que 40.000 gargantas estallen al unísono por un sentimiento eterno al que también ha acudido el club en sus redes sociales durante los días previos. «El que es del Valencia es de toda la vida, desde niño», asegura Bordalás al referirse a los aficionados que le paran por la calle. Y ese ideal siempre fue el de una afición que derrama sangre blanca y negra en cada golpe de balón de sus jugadores. Que no entiende de medias tintas. Ganar o perder. Dramatismo puro en cada capítulo o tema relacionado con el club. El Valencia siempre fue de soñadores y menos de favoritismos. De ojos vidriosos y uñas mordidas con el compañero de asiento cada vez que ha llamado la gloria. De acordarse de los que estuvieron y no están porque todos tienen su historia con el fútbol guardada en el corazón en el silencio más íntimo del interior de cada uno. De la fe desmedida en lo complicado. Y con ella el valencianismo quiere volver a celebrar en su rincón. El sitio donde se juntan los sueños blanquinegros. Un balcón de Mestalla que espera paciente su próximo momento de éxtasis. Que puede ser hoy. Pero sin duda, no habrá más gloria que recuperar el ‘infierno’ (bien entendido) de Mestalla para defender ese ideal. És aixó el que ens fa grans.