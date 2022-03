Echo de menos a mi padre cada día. Se fue hace casi 15 años (eligió el día como era él, con gracia, un 18 de marzo, para asegurarse de que no olvidara nunca), y desde aquel momento, después de cada partido, siempre me falta esa llamada para comentarlo. Porque él sabía cómo calmarme cuando perdíamos y me dejaba disfrutar sin freno cuando ganábamos. Le debo muchas cosas, y una de ellas es el amor que siento por este club, el respeto, la emoción cuando veo el escudo o cuando huelo la hierba de Mestalla recién cortada, que es uno de mis recuerdos incunables de niño cuando íbamos a nuestro asiento en el sector 8, aún descubierto.

Cuando el Valencia ganó la Liga de 2002, la primera de mi generación, el mejor momento fue en Mestalla, el día del Betis, cuando nos dieron el trofeo, y en ese instante, cuando todo el mundo quería salir en las fotos, yo me fui corriendo por el césped hacia el sector 8, donde estaba mi padre con mi madre, y apretando el puño lo celebré. Madre mía papá, no sabes de verdad lo que te echo de menos y lo que me estoy emocionando. Como seguro que harías tú leyendo SUPER cada miércoles. No me gusta releer lo que escribo para cambiarlo, porque lo hago siempre siguiendo mis emociones, y aunque sé que me he enrollado como las persianas, quiero seguir.

Hoy volvemos a jugar uno de esos partidos que me contabas cuando yo era un crío. Cuando encontramos en un armario ‘La Gran Historia del Valencia’, del maestro Jaime Hernández Perpiñá, y ‘descubrí’ que éramos un grande, que ganábamos títulos, que jugábamos finales. Hoy veré el partido con tu nieta, que está como loca con ir a Sevilla para la final, y se lo he prometido. Imagínate papá, con ocho años como casi tiene ella, yo me iba contigo a ver partidos de Copa de la UEFA en Mestalla entre semana, y eso era una fiesta. Y ella puede ir a una final. Yo fui a la primera con 21, y vi el primer título con 25. Al primero que llamé en Sevilla en 1999 fue a ti. «No te pongas nervioso, que estás trabajando». Como si me lo estuvieras diciendo ahora mismo.

Hoy jugamos otra vez esos partidos en los que estarías más pendiente de que no dijera burradas que del fútbol, porque sabías que eras el ‘culpable’ de que el Valencia fuera mucho más que un equipo de fútbol. Esta noche cogerías los pases, te comprarías uno de tus puros para los días de partido, y te irías a Mestalla, «porque vete a saber cuándo volvemos a estar para ganar algo». Vuestra generación vivió en una edad muy dura la travesía de 1980 a 1999, de tus 35 a tus 54 años. Como para haber tirado la toalla, con un descenso incluido. Ahora nos quejamos de todo, ya sabes, porque nos hemos acostumbrado a que estos días sean bastante frecuentes, y es como si no le diéramos todo el valor que merece. Que somos la leche con ‘h’ papá, no hay más.

No sé si puedo haber molestado a alguien al hablar con mi padre, pero os aconsejo a todos los que estéis leyendo esto, que penséis en esa gente que os inculcó el Valencia, que os lo hizo sentir para siempre. Si encima tenéis la suerte de poder disfrutarlo a vuestro lado, hacedlo sin control, que esto no tiene precio.

Papá, quiero escribirte dentro de unas semanas, porque espero poder cumplir la promesa a mi hija y que estemos en Sevilla el 23 de abril. Para eso sé que necesitamos apoyar a nuestro equipo, hacerles volar, que parezcan mejores de lo que son, y luego, la magia de Mestalla hará el resto. Hoy todos somos valencianistas, sin grupos, sin filias y sin fobias. Hoy sólo VALENCIA CLUB DE FÚTBOL.