Toda Mascletá necesita de una chispa para que truene el primer masclet. Eso ocurrió no con el penalti ‘birlado’ a Hugo Duro, tampoco con la no falta de Soler, sino tras el 1-1 en la ida. Justo ahí empezó la campaña de presión para empezar a ganar terreno en Mestalla. Casualidad o no. Después de eliminar al Madrid y al Barcelona en San Mamés, además a partido único, pensaban que el Valencia sería una presa fácil. No se hablaba del juego de Bordalás, solo con el emparejamiento del sorteo parecía que ya estaban en La Cartuja. Nada más lejos de la realidad. El Valencia saltó en la ida con las ideas claras y fue superior al Athletic en todos las facetas. Casi que deberían dar gracias por dejar viva la eliminatoria para la vuelta. Así que ahora utilizar el «Bronco y Copero», que lleva décadas intrínsecamente ligado al Valencia, es una manera de calentar el partido. La retahíla de quejas, excusas y lloros, no. Que Mestalla hable y dicte sentencia.