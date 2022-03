La Copa deja héroes y villanos. Vencedores y vencidos. Y como en cada partido, la mirada viaja al banquillo. La Bordaleta, tan criticada y denostada, acabó triunfante. Con menos faltas que su rival, más tiros a portería, más ocasiones claras, más fútbol y elegancia en la victoria. Eso dice mucho de un equipo que llegaba con golpes de todos los colores. Marcelino y esa frase de «situaciones más propias de regional» en el recuerdo. Esclavo de sus palabras, el Athletic no jugó a nada. Como en la primera parte del curso hasta ese triunfo contra el Betis que dio alas a un equipo criticado y que llevaba siete partidos seguidos sin ganar. El Valencia no será esta temporada un equipo sobresaliente, pero tampoco ha dado lecciones a ninguno de sus rivales. Desde Bilbao salió el presidente, el entrenador y algún que otro jugador a ‘rajar’ y hablar de estilo. Y no es criticable, pero vender esa ‘superioridad’ no le ha hecho ningún favor al Athletic. Tampoco a Marcelino.