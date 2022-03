La noche más vibrante del Valencia desde la última vez que jugó y ganó una final sirvió para acreditar su condición de grande del fútbol español por encima de todo lo que ya se sabe y que hoy no toca. De hecho, se trata de un éxito que debe servir, con independencia de si vuelve a levantar la Copa en La Cartuja y a diferencia de hace tres años, como paréntesis y punto de inflexión a una larga etapa de frustración y desánimo. Cualquiera que sea el futuro, aun así, el Valencia logró espantar ayer algunos de sus demonios.

Fue un triunfo que hay que apuntárselo a los jugadores y a un Bordalás merecidamente manteado. Pero nada habría sido posible ni lo será jamás sin los aficionados, los únicos capaces de cambiar el curso de las cosas. La caldera de Mestalla se encendió y de qué manera. Gracias a la energía que trasladó aparecieron los héroes, en especial Guedes con su golazo en un momento decisivo. En el ambiente había estado desde primera hora de la mañana la posibilidad de un gran acontecimiento y así fue. Toda la esperanza de la temporada depositada en un partido que se llevaba jugando dos semanas y en el que el Athletic, tan solo superior en el relato, volvió a ser peor en el campo. La convicción del Valencia en su estilo, un arma arrojadiza no solo en Bilbao, resultó fundamental. Se trataba de volver a ser un equipo identificable por su orden, intensidad, compromiso y contundencia. Cuatro ingredientes de los que no faltó ninguno y que se resumen en los adjetivos del primer tifo post-pandemia: bronco y copero. Al Valencia, con Gayà y Gabriel caídos en servicio y Mamardashvili providencial, no le pesó en ningún momento la condición de favorito que le pasó Marcelino y que era la que le tocaba. Tampoco, excepto en los primeros compases, fue un grupo difuso. Al contrario, tardó poco en arrebatarle al Athletic la bandera y ya no se la devolvió. En un partido entre dos trenes que por momentos circulaban en sentido contrario, fue el Valencia quien tuvo claro qué dirección llevaba a la gloria. Ha sido una eliminatoria que quedará grabada en la memoria del valencianismo. Otra fecha para recordar. Una nueva final para ilusionarse.