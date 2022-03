SUPER nació porque el deporte valenciano era invisible en los periódicos madridistas, como ahora, y muchas veces maltratado, e incluso vilipendiado. Así que, entre la euforia de muchos, además de la consiguiente envidia de los de siempre, como una gota malaya se hizo hueco en los kioscos. Hasta hoy. Habría que hacer un monumento a cada uno de los que han pasado por sus páginas.

La historia de los periódicos es la de sus miles de lectores. Cada uno mantiene su particular relación con SUPER, que siempre ha sido más fiel a los aficionados. Mestalla canta que pasan jugadores, entrenadores y presidentes, pero la afición sigue. Algo parecido pasa en este periódico con los que hemos tenido, y tenemos, la suerte infinita de seguir aquí.

Lo único importante son los protagonistas del deporte valenciano, desde los infantiles y los amateurs, al profesional de la máxima categoría de fútbol, pasando por el pilotari que despunta en el trinquet.

«En la vida no hay temas trascendentales. Las cosas suceden y luego se acaban, y eso es todo», escribe Richard Ford en ‘El periodista deportivo’, un libro que deberían no solo leer los jóvenes que quieren dedicarse a este oficio, sino también los lectores de la prensa deportiva. Porque escribir sobre deportes y entrevistar a sus protagonistas sobre victorias y derrotas, sobre triunfadores del presente o del ayer, permite aprender la lección de la vida.

Richard Ford contó en una entrevista que la idea para escribir esta novela se la dio su mujer, que le sugirió que escribiera sobre «alguien que fuera feliz». Entonces pensó que una de las cosas que hacían feliz a una persona era su trabajo y pensó en darle al personaje un trabajo que le gustara. Así que el autor estadounidense eligió el trabajo de periodista deportivo. Y así fue como llegó hasta el protagonista de esta historia.

‘El periodista deportivo’ es la historia de un tipo que intenta hacerse mejor, más feliz. Algo muy parecido a lo que lleva haciendo SUPER desde hace casi treinta años. Puedo asegurar que las alegrías del deporte, valenciano en particular, son sentidas como propias. También las decepciones, pero mantengo en la memoria cómo se vivía un partidazo en la redacción de SUPER. Tanto en su primera redacción de la avenida del Puerto, esquina con la avenida de Aragón, como en la actual en Vara de Quart.

He pasado por varias redacciones, y nunca he visto tanta pasión. También tengo escrito que nunca conocí un grupo de periodistas más entregado al oficio en todos mis años. Tuve el honor de seguir la labor de Vicente Bau, el gran arquitecto de SUPER, uno de los periodistas con más olfato periodístico que he conocido.

En aquellos años despuntaba uno de los periodistas que mejor escribe de deportes, Rafa Marín, hoy director de SUPER. El periódico no podía estar en mejores manos para los retos que vienen, porque como muy bien sabe, lo importante son las historias. Luego se pueden leer en formato digital o papel, pero hay que contar las gestas, las frustraciones y además todo aquello que alguien quiere que no se sepa.

El mejor diario es el de hoy, que ahora se actualiza permanentemente en la web. ¡Larga vida a SUPER!