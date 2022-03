Esto es lo primero que me vino a la mente, cuando empezaron a caer las sanciones deportivas contra equipos rusos, ahora incluso contra deportistas individuales e también rupturas contractuales como la última del equipo estadounidense Haas F1, que lo ha hecho tanto con su corredor ruso Nikita Mazepin como con su patrocinador de la misma nacionalidad, Uralkali.

Y, además, en su información de esos hechos, ha indicado claramente que es por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ya el Comité Olímpico Internacional (COI) solicitó que se expulsara a todos los equipos y atletas de cualquier competición. La fórmula 1 decidió anular el Gran Premio de Soichi, que se celebraría en...¡septiembre próximo! Pero no quiso expulsar a Mazepin, lo que si ha hecho su equipo, rescindiendo el contrato que le vinculaba.

De todos modos, lo iba a tener difícil, porque el Motorsport UK ya le dijo que no podría competir en suelo británico... En fin, que Nikita, por ser ruso, no va a competir este 2022, y veremos en el 2023... De eso es lo que va el título del artículo: injusto, pero necesario. Y es que los deportistas y clubes rusos no son culpables pero la invasión rusa de Ucrania han dado un golpe grande a la comunidad mundial y el deporte es parte de ello, lo quiera o no.

Así, separar política y deporte no es ni sencillo ni va a serlo nunca. Recordemos lo injusto de que todos los atletas africanos no pudieran participar en los Juegos Olímpicos de Montréal 1976, por el boicot de los Estados del continente negro de la competición, que aún admitía a la todavía llamada Rodesia (hoy Zimbabwe), por su política racista, como también el boicot de muchos países de Occidente a los Juegos de Moscú 1980 y la revancha del bloque del Este a los de Los Ángeles en el año 1984.

No es ni tan siquiera tan reciente como eso, como lo dicen Teresa González en su ‘Sport y Autoritarismos - la utilización del deporte por el comunismo y el fascismo’ o Christopher Hilton en su ‘Cómo Hitler secuestró el deporte mundial’, donde podemos apreciar que, desde hace más de un siglo, hay ese relación política-deporte, nefasta pero existente de todos modos.

Ya lo dijo claramente el escritor español Paco Umbral: “el deporte es una estilización de la guerra”, recogiendo en parte la famosa frase del teórico de militar Carl Von Clausewitz: “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Todo ello no nos hace sino reafirmar que lo ocurrido con los equipos y deportistas rusos es eso, injusto pero necesario.

Es que el deporte eliminado de la vida de un país guerrero es un medio de la comunidad internacional para cumplir, en parte, con su forma de luchar, sí, luchar, contra la violencia sinsentido. Y, además, a ello se va a unir el derecho deportivo, porque la federación de fútbol de Rusia y el Spartak de Moscú, eliminados ambos de la clasificación de play-off del Mundial de Qatar 2022 y de la actual Europa League han decidido acudir al TAS.

El Tribunal Arbitral del Deporte es quien va a tener que juzgar esas dos eliminaciones tomadas por la FIFA y la UEFA respectivamente, y no va a ser nada fácil y no le arriendo la ganancia a los árbitros del TAS que van a tener que apreciar, con sus laudos, la bondad legal o no de esas decisiones...

En fin, que estamos en Fallas ya, y la mascletà de ayer, que tuve el gran honor de degustar en el balcón de Superdeporte, en la Plaza del Ayuntamiento, tuvo la bandera de Ucrania como colorido de los masclets iniciales. Un detalle difícil de olvidar. Pero, como con el coronavirus, el ser humano sigue su vida, y les recomiendo algo quizá denso, pero también necesario en estos tiempos: ‘El imperio de las mentiras’, de Steve Sem-Sandberg. Disfrútenla, así como nuestras Fallas y cuídense.