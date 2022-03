Si la renovación de Soler no es fácil es porque estamos ante un jugador descomunal que ha crecido más que el Valencia en los últimos años. El ‘10’ lo vale. Ídolo para la afición, bandera del equipo junto a Gayà, referente para la cantera y desde hace un año representante en la selección. Y valencianista hasta la médula.

¡Cómo lucía orgulloso la bufanda en la fiesta de Copa! ¡Cómo lo celebró con su padre y hermano en Mestalla! De no ser así, ya estaría fuera ganando más dinero. Pocos centrocampistas en Europa tienen más gol y capacidad de asistir que él. Pocos hay más completos.

Por eso es fijo para Luis Enrique. Si a veces le critican es porque en un mismo partido le exigimos que haga de 6, de 8, de 10, desborde por banda, construya, recupere, llegue, asista y marque. Carlos se colgó ese listón de responsabilidad muy pronto y no le pesa. Al revés. Le motiva. El club tiene que estar a su altura. No esperemos que se vaya para valorarlo en su justa medida. Tenerlo no tiene precio.