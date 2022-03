«Todo comienza con una niña que le pasa a otra la pelota y le susurra que si jugamos». Esta frase de la judoca Miriam Blasco, la primera deportista española en conseguir una medalla olímpica, confirma que el camino hacia la igualdad hay que andarlo desde el principio. En este Día Internacional de la Mujer hay que repetir alto y claro que en lo que se refiere al deporte todo empieza porque las niñas lo practiquen. Es el secreto para que haya más licencias femeninas, no solo una de cinco. Hay que apostar por ellas y a partir de ahí fomentar que cada vez sean más las mujeres que de manera profesional o amateur se pongan un dorsal, que se calcen las botas, que se lancen a la piscina, que accedan a puestos de responsabilidad deportiva. Ayudar a la formación de esa conciencia colectiva y a que el deporte femenino, en este caso el valenciano, siga haciéndose hueco es el compromiso de clubes, instituciones, empresas y por supuesto también el nuestro. No solo con el deporte sino especialmente con los valores, la salud y la felicidad. Lo vamos a seguir demostrando. Sin ir más lejos, el próximo 31 de marzo con la celebración del IV Foro Campeonas que este año celebraremos donde se empiezan a forjar muchos sueños: el Complejo Cultural y Deportivo de La Petxina, de la mano igual que siempre del Ayuntamiento de València y su Fundación Deportiva Municipal. Somos conscientes, porque lo vemos en primera línea, de que no hay rival más duro que los prejuicios, la falta de inversión, la invisibilidad en la agenda y toda una serie de obstáculos que hay que derribar. Pondremos nuestro granito de arena, qué menos, pero es necesario un plan y una estrategia. No se trata de aparentar que se avanza ni de inflar asistencias a los campos ni de cometer errores tan graves como el que ha puesto en jaque al fútbol femenino. El problema de correr demasiado para después quedarse a mitad de camino. La igualdad en el deporte pasa por los cimientos y por seguir dotándolo de más estructura.

Agridulce Ilusiona que el Levante siga aguantando el tirón. Entristecen las lágrimas de Morales. Ánimo al Comandante.