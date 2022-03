Me pregunto si en el entorno del Valencia vamos, y digo vamos, a ser capaces de disfrutar, por fin, de una final de la Copa del Rey. Y no hablo de ganarla, que ese es otro tema del que nos ocuparemos más adelante. Ahora viene la parte «chunga» la que siempre nos pone de mal humor, la que nos hace discutir y pegar palos a diestro y siniestro, que no es otra que el tema del reparto de las entradas. Aquí lo primero va a ser ordenarse, porque durante el año se han dicho muchas cosas, muchas animaladas, olvidando que Meriton no es el Valencia, y ahora habrá que ver la posición que toma mucha gente, aunque en este caso no hay otra que ir de la mano con el club, porque es el camino correcto. También hablaremos de esto con calma de aquí al 23 de abril, así como del papel de los políticos, algunos de los cuales renegaban de todo lo que oliera a Peter Lim, y que ahora irán en fila a pedir entradas y ver si salen en la foto, si la cosa sale bien y el Rey Felipe VI nos hace entrega de la Copa.

Bien, sea como sea el reparto de las entradas, va a estar mal. Porque será como la justicia o la democracia, que sólo son buenas si me dan la razón o si ganan los míos. A quien no le toque pondrá el grito en el cielo, porque será injusto, porque es del Valencia de toda la vida, porque ha ido siempre a Mestalla, porque se lo merece igual que cualquier otro… y seguramente tendrá razón, toda la razón. Pero hay algo que supera siempre este tipo de cuestiones. Si tenemos 23.000 entradas y queremos ir 24.000 (que son muchos más), ya nos vamos a dejar a 1.000 por el camino. Y todas las localidades no son para el público, porque aunque el fútbol es de los aficionados, los que pagan la fiesta son los patrocinadores y, en cierta medida, los compromisos de toda índole. Pensar que el Valencia es el único en el mundo que tiene que dar entradas a estos dos colectivos resulta absurdo. Aunque tengo claro que será otro argumento que salga a la palestra, como lleva pasando desde el primer reparto que viví, nada menos que en 1995, hace más de un cuarto de siglo.

Confundir la parte por el todo para sostener el relato tampoco será nuevo, ni justo, pero seguro que no faltará a la cita, por supuesto. Y es que la culpa de todo la tendrá Meriton y Peter Lim, como si esto no hubiera pasado con Paco Roig, Pedro Cortés, Jaume Ortí o Agustín Morera, en todas y cada una de las finales que hemos disputado desde la del agua. Y esta vez no está el compromiso con la Agrupación de Peñas, que por contrato se llevaba un 15% de las entradas. Los actuales gestores, como les ha pasado a todos desde siempre, se encuentran con que la demanda es mucho mayor que la oferta, y que no hay entradas para todos. Ahora toca buscar la forma menos mala de hacer el reparto, porque sea la que sea, se van a cometer injusticias, eso es algo con lo que ya podemos contar.

Eso sí, al Valencia le pido que al menos sea sensato con lo que escoja. Es obvio que el socio y accionista está por encima, ya que tiene la esencia y es dueño del club. Si hay más de este perfil que entradas, tocará ir a la asistencia a Mestalla durante el año, otro factor que me parece importante, porque la fidelidad siempre debe tener premio, que si se está para ver al Getafe en agosto, se tiene que tener preferencia para ver una final de la Copa del Rey. Como vemos, si queremos verlo, aplicar el sentido común tampoco es una locura, aunque insisto, tampoco nos vendrá bien, porque habrá gente que se quede fuera, y eso siempre es muy doloroso. A los que les toque, enhorabuena, y a los que no, existen muchas formas de disfrutar de una final. Lo descubrí en 2019, cuando mi entrada se quedó en Sevilla y yo lo vi desde la habitación de un hospital. Aquel día, el «milagro» no fue ser campeones, sino que no me tiraran con los gritos que fui capaz de pegar durante dos horas.