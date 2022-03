Todas las rupturas o despedidas son momentos difíciles. En general cualquier punto y final, que no tiene porque ser triste, pero sí melancólico. No puede ser de otra forma cuando se acaba una etapa. Vendrán muchas cosas novedosas, modernas, nunca se sabe si mejores o peores, pero seguro que diferentes a las que sentías en esa butaca casi centenaria de la Avenida de Suecia. Abrazar el progreso y la evolución en todos los ámbitos de la vida es algo lógico y normal. Pero eso no quita para que todos los valencianistas sientan morriña cuando observan los proyectos de la que será la nueva casa del Valencia. Mestalla impone por la verticalidad imperturbable de su grada. Con solo una mirada hacia arriba pude sentirse la historia de ese coliseo levantado en 1923. Tiene ese encanto de fútbol pretérito que los nuevos estadios arrancan hasta en el corazón de la Premier. El Valencia CF merece un estadio a su altura, no cabe duda. Ansiosos estamos tras más de una década, pero el alma y la acústica de Mestalla no se puede clonar. Hay que empezar a asumir este doloroso adiós.