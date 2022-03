«Volveremos al balcón». Música para los oídos. Y un momento para disfrutar. Nada que ver con lo que ocurría no antes de la eliminatoria de Copa sino hace solo tres partidos. El Valencia aterrizó en Palma obligado a ganar por lo civil o por lo criminal y fue por lo segundo. Y con los abrazos después del triunfo se vio lo importante que era y el momento límite que se había vivido. Un punto de inflexión al que siguió la noche mágica de la Copa y los tres puntos contra el Granada. A la espera de volver con la Copa del Rey, el buen rollo en el Ayuntamiento es la consecuencia de todo eso y una oportunidad para que las cosas no vuelvan a torcerse. Buena señal que el fútbol sea el epicentro del día a día, sobre todo para una afición que es la que más lo agradece. Como hay tiempo para todo, ahora también debe haberlo para ilusionarse. Incluso para hacerlo con el futuro de Bryan Gil, que ha pasado hasta la prueba de la pólvora. Ojalá se quede. Y ojalá que la plaza se siga llenando cuando ya no haya Fallas.

Compás de espera Menos dulce que la visita del equipo al Ayuntamiento son las que hace el club a cuentas del estadio, un proyecto que avanza a su ritmo pero que es indiscutible que avanza. Los técnicos de Economía y Territorio, igual que estaban haciendo desde antes los municipales, siguen mirando con lupa la documentación y los anexos del cómo, el cuánto y para cuándo. Con el proyecto en todas las plataformas desde las 16:00 del martes, avances han habido pocos, por lo que las vueltas se dan a lo mismo: un aforo más pequeño que el del actual Mestalla, un proceso de caducidad de la ATE que digan lo que digan sigue su curso y una dificultad máxima para las constructoras a la hora de cuadrar los números. Poco más, por tanto, excepto insistir en que el compromiso tiene que ser, por este orden, con los ciudadanos, con los aficionados y con el Valencia CF. Las instituciones están obligadas a velar por la transparencia y solvencia de un proyecto que debe repercutir para bien en la ciudad. Y procurar que todo este proceso no sea un pelotazo en bandeja para nadie, ya sea de Singapur, de aquí o de la Cochinchina.