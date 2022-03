El globo valencianista no tiene que pincharse en lo deportivo. El equipo llega después de dos victorias ligueras y una de Copa que invitan al optimismo, muestran brotes verdes y evidencian una realidad: el trabajo de Bordalás es fiable. Con estabilidad y confianza, el entrenador azulón llevó al ‘Geta’ a Europa y se ganó el saltó a un Valencia en el que ha formado una familia.

El buen ambiente que se respira es gracias a su gestión en una temporada en la que aún no está tan lejos de la séptima y octava plaza y se ha metido en la final de Copa. Duele asumir que ‘pelear’ por la sexta-séptima plaza es la realidad de este equipo pero Meriton es quien ha llevado al Valencia a ese punto de ‘exigencia’.

Por otra parte, el equipo tiene en su mano meterse en Europa en La Cartuja y esa oportunidad sí o sí hay que aprovecharla. Y eso empieza por ganar hoy. Tres puntos, que siga la racha y a seguir con una sonrisa.

Por último, el tema de la ATE deja clara una cosa. El estadio está más cerca de iniciar las obras. También que la ATE, en su formato inicial, se caducará. Al menos se mantendrán beneficios urbanísticos si la voluntad del Valencia es buena. Ojalá así sea. Será la mejor noticia para club y ciudad. Por cierto, el verano asoma y no sería una buena noticia dejar marchar a Guedes y Soler si el recambio no es de garantías. Hay que crecer, no ‘empequeñecerse’. Exigencia.