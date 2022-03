En LaLiga hay licencia para pegar a Guedes. Así de triste. Siempre le cosen a patadas y nunca se penaliza esa reiteración. El portugués es una de las estrellas del campeonato y la realidad es que no tiene ningún tipo de protección arbitral. En la primera parte de Getafe quedó claro. Yo hoy venía dispuesto a denunciar esa caza indiscriminada y sin castigo que sufre el valencianista partido sí y partido también, pero Pellegrini se me adelantó. El técnico del Betis pidió comprensión para Nabil Fekir justo después de que agrediera a Muniain. «No es la primera vez que reacciona después de que le den 20 patadas. De 20 faltas que le hacen, le pitan diez. No es justificable, pero es entendible. Los que pegan siguen y los que reciben, salen». Hace bien el chileno maquinando una campaña para proteger a Fekir, pero se olvida de una cosa. El franco-argelino es muy bueno también, pero va de lío en lío perdiendo los papeles. Con esta van cinco expulsiones ya con el Betis. Más proteger a Guedes y menos a Fekir.