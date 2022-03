Durante toda la semana pasada se habló mucho de deporte femenino. El 8-M volvió un año más al calendario tiñendo de morado la sociedad y las conciencias. Y con el 8-M, de nuevo, los eternos debates y análisis que en el caso del mundo del deporte siempre llevan a la misma y cruda realidad: el deporte femenino avanza, crece, pero está todavía a años luz del masculino. Teika y Maratón Valencia Trinidad Alfonso volverán a poner en marcha este año una loable iniciativa para que cada vez sean más las mujeres en meta del maratón elaborando una encuesta entre las corredoras para intentar averiguar por qué el porcentaje de participación femenina apenas roza el 20%. Como corredora, creo que lo único que falta para que más mujeres se atrevan con los 42,195 kms es, simplemente que se den cuenta de que pueden hacerlo. Ya lo dijo Virgilio hace 22 siglos: ‘pueden porque creen que pueden’. Corrí mi primer maratón en 2011, hace 11 años cuando sólo 10 de cada 100 participantes en el Maratón de València, era mujer. Unos días antes de mi debut fui a la farmacia del barrio a comprar unas pastillas de glucosa que me habían recomendado y algún potingue más tipo vaselina... no recuerdo qué. Cuando se lo pedí al farmacéutico (que también era corredor y maratoniano), me apuntó con el dedo y con una sonrisa en su rostro y me dijo - «A que lo adivino? Tu marido va a correr el maratón». - «Sí, es para el maratón, ¡pero la que voy a correr soy yo, no mi marido!», le contesté. En su rostro se dibujó una mueca de sorpresa. Afortunadamente cada vez sorprende menos que mujeres normales y corrientes participemos en maratones aunque de vez en cuando sigo topándome con ese mismo gesto de estupor que vi en el rostro del farmacéutico.

Tengo muchas amigas que corren pero cuando les hablas de maratón se echan las manos a la cabeza y no entiendo por qué, cuando resistencia, constancia y capacidad de esfuerzo son, precisamente, cualidades que nos sobran a las mujeres. Otro aspecto clave es lograr que la mujer deje de ver el deporte como un sacrificio, como un medio para perder peso, para paliar los efectos del paso del tiempo... Correr y el deporte en general tiene que ser un fin en sí mismo. Los beneficios, los efectos, vienen después. Los chicos desde niños interiorizan el deporte como un elemento más de ocio. Tengo dos hijos, dos chicos. Cuando quedan para ir a la discoteca, para salir de marcha, a cenar, a la playa... van siempre pandillas de chicos y chicas. Cuando quedan para jugar al fútbol, al baloncesto... van sólo los chicos. Hay que lograr no sólo que las niñas hagan cada vez más deporte como extra-escolar o deporte federado (algo en lo que se está avanzando mucho afortunadamente), lo que hay que conseguir también es que las chicas vean las muchas posibilidades de diversión y socialización que implica el deporte. Esos adolescentes que ahora quedan para jugar al fútbol en las canchas del barrio sin más objetivo que la diversión, son los corredores del futuro, maratonianos potenciales en la edad adulta. Al llegar a la adolescencia muchas chicas abandonan el deporte y luego, cuando intentan retomarlo es muy complicado: trabajo, hijos... los obstáculos y muchas veces las excusas, parecen insalvables. El maratón lo ven como algo muy lejano cuando sólo está a 42,195 kms de distancia. Sólo hay que darse cuenta de que sí se puede.