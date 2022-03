Lo mejor para el Valencia CF en la situación actual es que se le pongan facilidades a Meriton para terminar el estadio. En eso todos estamos de acuerdo pero no a costa de todo. El Valencia debe, por escrito, comprometerse sí o sí a una serie de mínimos. Entendiendo incluso que el estadio sea de base de solo 45.000 asientos, menos que el Mestalla actual, no tiene sentido que la entidad no escriba una serie de condiciones para verse obligada a hacer la ampliación a más de 66.000, sobre todo porque en un inicio el proyecto era de 74.000. Es decir, ya se está entendiendo una primera rebaja. Sorprende en ese sentido que se exija a unos ser menos duros y a otros darles carta blanca para terminar el estadio solo por el hecho de presentar un proyecto. Cabe recordar además que hace un año ‘afirmaban’ querer terminar el estadio incluso con ATE y aún no había ni CVC ni nada. Y con 84 millones del fondo en el bolsillo aún hay que ceder más. Inexplicable.