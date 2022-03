Ahora sí. El acuerdo con Hugo Guillamón es total. Buena noticia, sobre todo porque las posturas hace mes no estaban tan cerca como para dar la renovación por hecha. Aquella presión añadida en pleno tira y afloja no ha evitado el final feliz por un jugador que además de canterano va camino de símbolo y al que solo Guedes supera en minutos. Hugo tiene que continuar creciendo dentro y fuera del campo. Y, como ha dicho siempre, hacerlo en el Valencia. Es importante que así sea. Se hace más necesario que nunca, a la espera de novedades con Gayà y Soler, tirar de arraigo y futbolistas que aporten y sientan el escudo tan adentro como lo sienten ellos.

Fair-play

En un alarde de transparencia, y aunque Bordalás llevaba toda la razón cuando puso el ejemplo del Barça, LaLiga explicó porqué el Valencia ha dejado de tener el peor fair-play. Sin embargo, que no saquen el bus. La noticia está lejos de significar el final de la condena a la medianía con Lim. Milagros ocurren pocos y mientras que la gestión siga basándose en cumplir hitos económicos antes que deportivos va a ser imposible escaparse de la zona Meriton. Para no fiar Europa a la Copa hay que fichar y, como en el caso de Hugo, tener a los mejores. En el mundo del fútbol no hay más fórmula que esa.

Estadio

Quedó claro a través también de LaLiga que de CVC no llegará un euro de los 80 millones sin un acuerdo con las instituciones. Y echó el freno Ribó sobre la fecha para retomar las obras. El alcalde lo hizo, eso sí, con un recado por la ATE. Y tampoco es eso. Jugando con la amenaza judicial, no hay retraso que se pueda imputar a nadie más que a Lim y a un proyecto que es el mejor porque también se trata del único.

Mientras aparezcan lonas donde se anuncian asientos o promesas de cubiertas solares, el camino será largo. Para todos, incluido el máximo accionista. Regalos en esta ciudad para nadie que no sean los vecinos, el Valencia CF y sus aficionados: el papel de las instituciones es velar porque así sea. De momento, el proyecto está en la lona. A ver si se levanta.