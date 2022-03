El Valencia y el Betis ya han empezado a jugar la final de Copa del 23 de abril. Lo hicieron ayer, todavía sin el balón de por medio, en una reunión multitudinaria en la que llamó la atención que los equipos estuviesen en minoría y tras la que Rubiales abrió la mano para que a cada uno le lleguen, como mínimo, 20.800 localidades. Son pocas para los dos, pero más de las previstas en el reparto inicial, así que al presidente de la Federación habrá que pedirles cuentas por otras cosas, no por esta. Y son también esas entradas, en el caso del Valencia, justo la mitad de las que habrá disponibles en la Avenida de las Cortes, lo que confirma que la excusa de Meriton para la disminución del aforo está cogida con pinzas. No se sabe cuándo pero habrá un mañana sin Lim y eso es algo que desde las instituciones no se puede pasar por alto, aún menos a la hora de tomar una decisión tan trascendente para una ciudad que ha conocido también que un proyecto bien distinto en su concepción y financiación como el Casal España Arena no va a estar listo hasta 2024.

PARTIDAZO Falta más de un mes para el de La Cartuja pero apenas unas horas para el del Villarreal esta noche contra la Juve. En clave grogueta sería la tercera vez en el top 8 de Europa, por lo que eliminar hoy a la Vecchia Signora no entraría en la categoría de sorpresa, aunque sí en la de la épica. Los de Emery merecieron un mejor resultado en la ida y a raíz de ese partido se han ganado el respeto de un rival al que más allá de Vlahovic no tienen tanto que envidiar. Lástima que a Gerard Moreno se le haya echado el tiempo encima y no haya podido llegar con más rodaje a una cita que ojalá acabe pasando a la historia. MIÑAMBRETA La renovación de Cárdenas va a ser probablemente la última antes de que el Levante sepa en qué categoría militará la próxima temporada. El tiempo se echa encima y cualquiera pensaría que Miñambres tiene prisa por despejar incógnitas. Sin embargo, lo que ocupa al director deportivo sigue siendo apurar las opciones de salvación. Acertará o no, aunque nadie puede discutir que sus prioridades las tiene claras.