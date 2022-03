Cuenta José Luis Gayà que la primera vez que sintió que podían ganar de verdad la Copa del Centenario fue cuando saltó a calentar al césped, a falta de casi una hora para el comienzo de la final, miró hacia arriba y vio el fondo del Valencia del Benito Villamarín completamente lleno, mientras que el del Barcelona estaba prácticamente vacío. Las finales se empiezan a ganar en las gradas. No es un tópico. Sucedió en Sevilla hace tres años contra el Barça de Messi. Lo notó el capitán y lo sentimos todos y cada uno de los valencianistas que estuvimos allí aquel 25 de mayo de 2019 y vimos descolgarse con orgullo la imponente lona de ‘Soñar que no tenemos techo’ que Meriton troceó para hacer caja. Esta vez será más difícil ganar la batalla de las aficiones porque el Betis hace 17 largos años que no juega una final y encima se adueñará de las entradas de la Junta de Andalucía. Pero el valencianismo es muy grande. En el 99 fue desde el fondo sur de La Cartuja. Ahora toca en el norte. ¡Preparen las tracas! ¡Que vamos, Sevilla!