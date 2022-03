Tengo todos los defectos de la época moderna: me gusta el fútbol, soy del Valencia, fallero de Conde Salvatierra - Cirilo Amorós, en el Mercado de Colón, y además runner, con lo que encajo en el perfil de tipo que molesta a media ciudad todo el año. Y entiendo que esto forja el carácter de un tipo contra hechos, que con los años, cada vez a peor en algunas cosas. Me apasionan estos días, porque la semana grande de fallas es algo que, los que lo vivimos todo el año, estamos deseando con fervor. Y eso luego conlleva una serie de cosas que van aparejadas a esos momentos de camaradería especial que se pueden disfrutar en cada casal. Cualquier fallero dirá que su falla es la mejor, porque la siente, y por supuesto, quien suscribe, dice lo mismo de la suya.

Más allá de estos debates, que son más densos que hablar de Meriton, lo que me apetece mucho, y cuando el lector esté delante de esta columna ya llevaré unos días de actividad, es la deriva en clave Valencia CF que tiene mi falla. Y de fútbol en general. Porque por estar en pleno centro, y porque tenemos una tradición con solera (celebraremos nuestro centenario este próximo año), los personajes, muchos de ellos amigos, que se dan citan cada día, y cada noche, te invitan a hablar de fútbol, pero relajado, con una copa en la mano (que sí, que todo con moderación, pero disfrutando de la vida). Y cuando tratas con tanta gente sobre nuestro club, y lo que no es muestro club, te puedes hacer una composición de lugar sobre todas las cosas.

Me apetece charlar un rato con Quico Catalán, ya lo hice con Alberto Gil el domingo, y me gustaría que se salvaran. Porque yo quiero ganarles dos partidos cada año, y me gusta el pique en la ciudad. Si al final se puede pasar Fernando Roig hablaremos de Europa, y cómo crecen nuestras hijas, que es otro deporte de mucho más nivel. Hablaba con Amadeo Salvo la semana pasada, y hasta es posible que nos podamos ver un rato también. Y si Kim Koh anda por aquí, también como cada fallas, seguramente pasará viendo las calles de Valencia por la noche. El menú fallero no está nada mal, sin duda, y en algunos casos es una tradición que viene de muchos años atrás, y es cuando entiendes el fútbol en su dimensión real, la terrenal. Cuando hablas con las personas y no con los personajes.

Por supuesto tendremos tertulias con Ramón Albors, un valencianista al que recomiendo encarecidamente, y Simón Siles nos picará a todos para que Vicente Flor y yo acabemos discutiendo, y luego en la barra para enterrar el hacha del guerra. Y Quique Grau, Carlos Fuset, Juan Rodríguez, Pablo Jordán, entre otros muchos, estaremos diseñando la estrategia para ir a Sevilla, las entradas, el repartos de los hoteles, qué día nos vamos… Hay una ilusión que no palpaba desde hace muchos años, quizá antes de toda esta pesadilla. Es el mismo fútbol, el mismo Valencia, las mismas personas, pero todo es distinto.

Pasarán muchos amigos periodistas, y algunos personajes importantes como Raúl Antón, con el que voy a tener un mano a mano, arbitrado por Jordi Gosálvez, que sin duda promete ser algo grande. Mi presidente, Vicente Fuster (valencianista de 3 pases desde los 50, su padre antes que él), me pegará la bronca por no nombrar a todos y decir que nuestra falla es la mejor, pero es que estos días, después de tanto sufrir, el Valencia y mi falla, que vivo con mi familia como un regalo que nos hace la vida, lo que nos dicen a todos es que aparquemos un poco la amargura, que dejemos estar de lado los problemas, que dejemos de discutir, que ya estará bien. Tenemos motivos para soñar despiertos, aunque sea sólo un poco, y a eso me pienso agarrar, porque no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. A estas alturas, mi director, Rafa Marín, ya estará pensando que una noche se puede dejar caer… y ya sabes que te espero.

Que no se me olvide, aunque falten dos días. A pesar de todo y a pesar de todos, nuestro Valencia cumplirá 103 años este viernes. Valoremos lo grande que es, lo grande que somos, porque es algo que hacemos muy poco. Y con lo que hay alrededor, tiene un mérito terrible.