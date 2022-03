El Villarreal está en cuartos de final de Champions con Parejo, un penalti provocado por Coquelin, de quien para ser justos nunca fui un gran admirador, Capoue, al que no quiso fichar Meriton a precio de ganga, y Albiol, que quería volver a España y encontró el cariño en La Cerámica. También con una apuesta importante como Danjuma, un líder y un acierto total amarillo. El trabajo no siempre da resultado pero te acerca mucho más al éxito. Y en el fútbol actual seguramente cuando tumben al Villarreal, si alguno de los otros siete lo logra, o no le llega para jugar la Champions vía LaLiga, algunas voces preparadas dirán del Submarino ‘tanta apuesta para esto’. Porque ahora todo va de polos opuestos. De éxito rotundo o fracaso. Y nada más lejos de la realidad. El Villarreal trabaja bien, venderá más y comprará menos si se consiguen o no objetivos, pero tiene una estructura clara y una transparencia total con sus aficionados. Mérito tremendo. ¡Enhorabuena!