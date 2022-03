Desde que terminó la semifinal de Copa del Rey, el Valencia vive su ‘semana a semana’ pensando en su siguiente partido con días por delante. Y eso, entre otras cosas, evidencia a lo que no debe acostumbrarse un club como el Valencia. Con el Atlético, Madrid y Villarreal en cuartos de Champions, el Betis, Barcelona y el Sevilla disputando Europa League, hayan perdido o no, en Mestalla, la final de la Cartuja sirve como billete a ese mundo. A visitar Londres, Frankfurt o el ‘infierno’ turco, que ya no es como antes pero tiene su punto. Porque LaLiga sigue siendo el examen diario y en ese todavía quedan aprobar muchos ‘controles’, pero jugar Europa es otro mundo. Más allá de lo económico, ya de por sí una salvación para la entidad, el punto competitivo da un salto a esa dimensión en la que el Valencia CF estaba de manera habitual hace no tanto. La final contra el Betis no se puede desperdiciar así como así.