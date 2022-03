Las peñas del Valencia siempre han sido un motor para el valencianismo. Y más en días tan especiales como el que viviremos el 23 de abril en La Cartuja. Hace tres años en la Copa del Centenario, l’Agrupació organizó 29 autobuses y varios trenes a Sevilla con la ayuda del club y una agencia de viajes. Es verdad que la relación entre las peñas y la propiedad se ha tensado hasta hacer pedazos el convenio, pero es un momento para que Meriton levante el pie. Para no echar más leña al fuego. Para hacer un paréntesis. La final lo merece. La propuesta de l’Agrupació es justa y realista. Solo dos entradas como mínimo por peña, siempre y cuando los dos sean abonados para no restar opciones al resto de socios. Anil decide, pero las 346 peñas de todo el mundo merecen un gesto. Serían solo 692 entradas. Lejos de las 3.210 de 2019. No es un día para venganzas. Si fuera así, Lim tendría que negar la mayoría de entradas a los abonados porque son miles y miles los socios que minuto 19 tras minuto 19 levantan su cartel de ‘Lim go home’. Porque se quedaría solo. Disfrutemos. ¡Tengamos la Copa en paz!