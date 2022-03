Nuestros representantes públicos no aprenden. Da igual de que bandería sean devotos, porque ahí siguen con las miradas cortas de siempre, pese a estar avisados. Lo repito para que no lo olviden, quien juega con el Valencia no es que sale quemado, acaba ‘socarrat’.

Me produce un gran desasosiego comprobar otra vez como el Ayuntamiento y el Consell se enzarzan en una polémica absurda para ver quien intenta pescar más votos en el caladero de los aficionados, intentando sacar pecho por desatascar el tema de los dos campos de fútbol. Se notan que van poco por Mestalla y que no entienden las encuestas reales. Porque cualquier valencianista sabe que la palabra de Lim vale cero, y que además Meriton solo busca provocar al atreverse a presentar un proyecto virtual con menos localidades que el actual. Hace tiempo que les sale gratis reírse a la cara de todos, como trileros de los campos, el legendario y el medio hecho. Me cuentan que Anil Murthy se lo pasa bomba diciendo una cosa distinta sobre el nuevo estadio en cada despacho, acusando siempre a la otra parte implicada, y que ahora que el equipo está en la final, pese a su incompetente gestión, presiona a las autoridades con dejarles fuera del tiro de cámara en La Cartuja, e incluso advirtiendo que se pueden quedar fuera de juego en caso de la deseada celebración. Anil Murthy es diplomático de profesión y en el Lejano Oriente eso siempre es sinónimo de confidente delator. Solo vela por los intereses de Lim, nunca por los del Valencia, y como sabe bien el pueblo de Mestalla, el club está en las peores manos de toda su historia. Lo único que pueden hacer bien los gobernantes actuales es ponerse del lado de los aficionados, que en cada partido dejan muy claro en el minuto 19 su brutal desacuerdo con Lim. Eso significa que ya está bien de regalar prorrogas imposibles. El Valencia es una entidad deportiva privada con una proyección pública potente, y cuando le va bien, toda la sociedad que le rodea se beneficia, con una atractiva reputación global. También pasa en caso contrario. Que a estas alturas del partido haya todavía alguien con alguna responsabilidad pública pensando que Lim retomará las obras del estadio de Corts Valencianes significa una traición en toda regla al club y a sus miles de seguidores. Hemos llegado aquí, porque las anteriores administraciones, municipales y autonómica, hicieron una interpretación laxante del urbanismo. El Valencia debe cumplir la ley, faltaría, pero a este Valencia de Lim todos debemos exigirle además que deje de tomarnos el pelo. El valencianismo está más unido y movilizado que nunca, ojo al dato.