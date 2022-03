¿Cómo no va a llamar Luis Enrique a Carlos Soler? El ‘10’ no es solo uno de los mejores futbolistas de LaLiga. Estamos ante uno de los medios más completos del fútbol europeo. Cuando no marca (10), asiste (5) y eso vale muchos millones. Pero lo mejor es su jerarquía, su capacidad para asumir galones, lo grande que se hace en el campo, lo importante que es en todas las facetas del juego (en ataque y defensa) y lo feliz que se pone cuando gana su Valencia. Solo hay que ver su sonrisa al final del partido en Elche. Se la puso a Guedes, pero antes a Maxi en el gol anulado a Guillamón. Siempre está, aunque algunos no lo quieran ver. Y mientras tanto, los días pasan y su renovación no avanza. ¿A qué espera el club? Carlos, como el proyecto del nuevo estadio, merece que se lo tomen más en serio. Pero mejor no hablar de seriedad después de ver lo que pasó el viernes en la RFEF sin representación del club en la reunión por las entradas de la final. Es más grave de lo que parece. El presidente del Valencia ese día acudía en nombre de toda la afición. Por favor, respeto al valencianismo. Respeto a Mestalla. Respeto al capitán