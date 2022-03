‘Tiene equipo para pelear por la séptima plaza’. Ese discurso hace unas semanas dejaba claro que el Valencia estaba para algo más. Y ahí está, todavía noveno, pero en crecimiento, mordiéndole los talones al Athletic y no tan lejos de esos puestos europeos. Una vez Bordalás tiene al equipo donde se esperaba, y en la final de la Copa (no hay que olvidarlo), es momento para recordar que en verano no se debe debilitar el equipo sino todo lo contrario. Acabe como acabe el curso, el técnico ha demostrado que tiene capacidad para, con cambios de sistema incluidos, hacer un Valencia competitivo y sólido. Un gol recibido en los últimos cinco partidos, en su mejor nivel en la parte más importante del curso y con la defensa como eje de todo lo demás. Además, la plantilla siempre demostró una implicación que está fuera de dudas. Lo importante ahora es mantener el nivel y seguir ganando de tres en tres en liga. Si eso pasa, la Copa está más cerca. Así que... a pensar ya en el Cádiz.