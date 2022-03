El Valencia está a tiempo de salvar la temporada ganando la Copa o llegando a Europa vía liga. Siendo más directo el primer camino, con la victoria frente al Elche se recuperó terreno en el segundo, encima con un partido convincente respecto a los últimos. A Bordalás, aun habiendo estado al filo, hay que reconocerle el mérito de haber encontrado el equilibrio. La tecla de las porterías a cero es, sin duda, una senda de crecimiento de cara a la final de La Cartuja. Y es que, a falta de ir recuperando a jugadores del todo fundamentales, el rendimiento de los que los están sustituyendo se merece un elogio, desde el despegue de Jesús Vázquez hasta la seguridad de Mamardashvili. Si a eso se añade, además, que Guedes no baja el pistón, que Bryan sigue siendo diferencial y que Soler nunca falta a su cita, las expectativas son inmejorables. Más aún con el recorrido que se le adivina a esa comunión con los aficionados que se trasladó a la grada visitante del Martínez Valero. La eliminatoria contra el Athletic y los puntos de apoyo en Palma han sido una gran inversión.

Iglesias Villanueva, en cuyo historial hay que bucear con oxígeno, volvió a hilar fino con el gol anulado a Hugo Guillamón. Sin embargo, por perjudicial que fuese esa mala decisión de la que por suerte el Valencia supo rehacerse, esta vez no se trataba de correr tan rápido para justificar la injustificable plantà en la reunión por las entradas. El discurso, excesivamente elemental, envejeció rápido y no demasiado bien. A estas alturas no hay que confundir lo cortés con lo valiente sino saber que es compatible denunciar los desvaríos del VAR, pelear los intereses propios ante la Federación o ante quien sea, sobre todo si además de cuentas hay dinero pendiente, y denunciar que la ausencia de un portavoz del club en esa cita fue no estar a la altura de lo que se merece el Valencia a nivel de representatividad. Hay formas y formas de defender el escudo. Tiene también sus motivos el Elche, de los más perjudicados este curso, para quejarse por la parte que le toca. Y el Levante, que se rebeló por los puntos del Espanyol pero no por los tres que le volaron contra Osasuna.