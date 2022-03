No me he vuelto loco, sino que, en estos días falleros me ha surgido la idea de que el estadio del Valencia, que esperemos esté acabado en breve, podría tener un ‘naming’, eso que se dice en inglés para simplemente manifestar que se le pone un nombre a algo.

Eso del ‘naming’ viene a cuento no porque sea novedoso, porque tenemos al Bayern de Múnich con su Allianz Arena o el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, solo por nombrar un par de ellos, sino porque el FC Barcelona le ha puesto música al estadio, que se llamará Spotify Camp Nou.

Los suecos de Spotify, que son de ahí y no de Estados Unidos o Gran Bretaña, como se pueda uno creer, han podido con el (casi) último gran bastión que era reticente a la publicidad. Sabemos, porque es histórico, que el Barcelona no quería que se «manchara» (sic) el escudo, con publicidad en su camiseta, lo que ya no es sino historia, y la gente es muy olvidadiza con eso.

Por ello, el siguiente paso, de ponerle apellido al estadio, casi no ha supuesto ningún engorro y la afición lo ha visto más que bien. Podía haber sido el gigante sueco como cualquier otro, porque la bienvenida era esperada, Y es que don dinero ya no respeta ni el (viejo) Camp Nou, que está a merced del fair play financiero de la Liga, y de la UEFA también, con lo que no le queda más remedio que vender las últimas joyas de la corona o de la abuela; en este caso, el estadio.

El Real Madrid, que está construyendo su nuevo Bernabéu tuvo un acuerdo con CEPSA, pero el lío de sus propietarios (los de la petrolera), además de ser los dueños del Manchester City, dejaron hace un par de años el estadio sin apellido. Ahora, dicen, no va a tenerlo, pero me extraña mucho y el dinero que fluye del famoso ‘naming’, como le ha ocurrido al Barcelona, no podrá, creo, dejar a los madridistas impávidos.

Habrá un nombre también ahí, tarde y temprano. Y es por eso que, si nadie da nada al Valencia, pues pongamos ese ‘Fallas Mestalla’, para que nuestra fiesta sea, aún más, conocida mundialmente. Y ello, hasta que venga quien tenga que venir para colocar el apellido adecuado económicamente...

Tenemos ya, a falta de acabar en el 2023, un ‘naming’ en València, con el estadio de baloncesto más moderno que se está construyendo por el Valencia Basket y su dueño Juan Roig: el ‘Casal España Arena de Valencia’, para el baloncesto y espectáculos varios. Ya tuvo sus más y sus menos el nombre, pero ya que hay un casal, podría haber unas fallas también y, por ello mi propuesta.

Siendo lógico, es normal que estos ingresos existan, porque los clubes han de tener la oportunidad de obtener beneficios de todo lo que pueda ser de su propiedad y, cuando un estadio lo es, no veo mal que se le dé una denominación especial. El problema será si se cambia de patrocinador algún día y se deba obviar un nombre (como lo ha hecho el Real Madrid con CEPSA cuando partieron cada uno por su lado y se eliminaron todas las referencias que existían...) para poner otro.

Los aficionados no estamos todavía acostumbrados, pero todo se andará, por lo que, mientras no se cambie (mucho) el escudo y se mantenga el nombre del club, ya nos daremos por satisfechos.

Y, para finalizar, aunque hoy no toca hablar de Ucrania, espero, por mis amigos de allá, que la invasión acabe pronto y tengamos un acuerdo que ponga fin a la guerra. Mientras, espero que hayan disfrutado de las Fallas y recomiendo, para la resaca festivalera, el libro de Camila Sosa Villada, ‘Soy una tonta por quererte’, con unos relatos diversos todos pero que no les dejarán indiferentes. Disfruten y cuídense.