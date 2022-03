A veces el jugador número 12 no es la afición sino el portero. En el caso del Valencia, que necesitaba como el agua cerrar el grifo, Mamardashvili ha cumplido con ese objetivo. El georgiano empezó de titular por accidente pero desde que recuperó el puesto lo ha sido con todas la de la ley. Apenas queda rastro de debate. Lo avalan los números y también una afición que de forma mayoritaria (más del 80 por ciento en nuestra encuesta) apuesta por él para La Cartuja. El suyo, sin duda, es un caso paradigmático de como Bordalás ha convertido la necesidad en virtud. En la parrilla de salida, con la esperanza de que esta vez fuese la vencida, nadie le hacía sombra a Cillessen. Sin embargo, Mamardashvili sorprendió a propios y extraños. Venía para el filial y acabó adelantando también a Jaume, el héroe de la última Copa. Después su recorrido se fue complicando, aunque los meses de suplencia no fueron motivo de duda y el club aprovechó la ganga de su opción de compra. Acertada decisión porque por un jugador que no para de mejorar. Bajo palos traslada confianza a sus compañeros y fiabilidad en la toma de decisiones. Sus errores puntuales, desde los nervios en San Mamés al grosero guitarrazo de Getafe o los renuncios contra el Barça, tampoco han empañado su progresión. Y es que, aunque no se trata del único responsable de haber echado el candado, hay que reconocer que ha tenido mucho que ver. Fue el MVP en el Martínez Valero y ahora a ver quien le quita la oportunidad de jugar la final de Copa.

FUTURO Portero joven y de recorrido es también Cárdenas, renovado hasta 2025 y una de las irrupciones la pasada liga. La competencia para él también ha sido ardua, hasta el punto de que se llevó por delante sus opciones, que las tuvo, de ir a los Juegos. Ayer lo celebró junto a los suyos, en especial con su padre, por el que tanto padece. La suya era a falta de Pepelu la única gestión abierta antes de saber en qué categoría militará el equipo. Él y Aitor son dos porteros de nivel, ambos con contrato nuevo y demasiados goles en contra como para no tener claro por dónde tiene que comenzar la reconstrucción.