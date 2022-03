El Valencia se lo está tomando con calma. Con tanta que ni siquiera acudió a la reunión final del viernes con la RFEF y el Betis. Han pasado cuatro días desde que el club conoce oficialmente el número de entradas para la final de la Copa. Sin embargo, la idea es anunciar el sorteo y los criterios del reparto la semana que viene. ¿Para qué en esta? No hay prisa. Al menos para la propiedad. Porque son muchos los aficionados con viajes, autobuses, hoteles, furgonetas, apartamentos, coches de alquiler, vacaciones o días libres del trabajo en el aire que necesitan y se merecen saber si van a tener o no entrada para el 23 de abril en La Cartuja. La gente necesita tiempo para organizarse. La gente necesita que Meriton piense en ellos. Aunque sea por una vez. Quien sí estará en Sevilla es Gayà. El capitán pudo haber forzado para llegar al partido contra el Elche y, de paso, entrar en la lista de Luis Enrique. Estuvo cerca, pero no quiso arriesgar. El capitán priorizó la final a todo.