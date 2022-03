El Valencia Club de Fútbol es de todos los que lo sentimos. Y cada uno lo siente a su manera, a su forma, como mejor le parece. Y para nada en el mundo tiene que dar explicaciones o justificarse por ello, faltaría más. Desde hace demasiado tiempo, auspiciado por la locura de Meriton, pero avivado por las malas artes de algunos que buscan sacar partido, lo que se aprecia en el entorno llega a dar asco, y eso es muy peligroso, porque realmente es lo que produce desafección, muy por encima de dirigentes que puedan ser un desastre, que de esos hemos tenido mucho a lo largo de la historia, que esta gente no ha ‘inventado’ nada.

Insultos, señalamientos, amenazas, tipos que te marcan el dedo acusador arrogándose una autoridad moral que no tienen, unas redes llenas de basura que tiene el nombre del Valencia (que debería ser sagrado), un campo en el que valencianistas se enfadan porque se sacan o no se sacan pancartas amarillas, gente enfrentada porque hay quien se alegra porque al equipo le puedan salir las cosas bien… ¿nos hemos vuelto todos locos o qué demonios está pasando aquí? Estos días falleros me he dado una distancia con respecto a todo, y al ‘volver a la vida’ el pasado domingo, el golpe fue incluso más fuerte, porque te impacta mucho más el hecho de ver todo esto.

No se respeta a nada ni a nadie, ni se entiende esa propiedad universal del club, que es de todos, repito, y da igual cómo se piense, que eso es secundario. Escribo y me caliento, supongo que porque ya vengo así de casa, porque no entiendo que pasen estas cosas a estas alturas, y porque tengo claro que un Valencia así es débil, es pobre, y desde luego, es presa para cualquier máximo accionista que pase por aquí, que sin tener que hacer nada ve cómo no hay nadie delante que le pueda molestar, porque entre nosotros nos destruimos a la velocidad de la luz. No hemos aprendido nada, pero absolutamente nada, y eso nos hace mucho más pequeños que la gestión de Meriton en los últimos años.

El respeto es algo esencial, y cuando pienso en ese concepto, me viene a la cabeza la figura de Arturo Tuzón Gil, presidente de este club en el momento más duro de su historia, con el descenso a Segunda. Un día de partido, a la puerta de Mestalla, don Arturo me vio y me dijo, «Hernández, haga el favor de escucharme. Les veo todas las noches (a Julio Insa y a mí), y sólo les pido que hagan valencianismo y que todos tengamos claro que somos iguales». Tendría yo veintipocos años, y además me creía por encima del bien y del mal, pero con el tiempo, aquella reflexión se ha hecho más y más importante. Y en los tiempos que corren, más y más necesaria. Seguro que don Arturo reportaría a Peter Lim, lo mismo que a todos los que usan el insulto, el desprecio y la amenaza para atacar al máximo accionista y a quien no piensa como ellos.

No podemos ni debemos consentir que sigan pasando estas cosas. Se impone de verdad una gran sentada del valencianismo, de todos, de las miles de formas de pensar, y que pongamos en orden todo este descontrol que sólo va en nuestra contra. Y por eso le quiero pegar un embarque a SUPER y a su director Rafa Marín: creemos un foro gigante de valencianismo, para vernos a diario, para hablar en cada momento, para decirnos todos las cosas claras pero de puertas para dentro, sin manchar el nombre del Valencia, que se supone que es lo que nos une a todos y que es lo que terminamos usando para tirarnos los trastos a la cabeza. Y quizá, quien no esté dispuesto a sentarse con el que piensa distinto, es posible que no sea de este equipo, sino que simplemente le sirva para sus intereses personales.