Sorprende pensar que hay quien sostiene que Meriton no tiene culpa. No la tuvo cuando desmanteló el equipo porque era necesario para la viabilidad económica. Tampoco en la pelea con Marcelino en su día, ni en la elección de Celades. Tampoco de un verano en blanco sin llegadas porque era lo ‘mejor’ para el club. También sorprende que con el estadio los malos, en cualquiera de los contextos, son los políticos. Ellos solo aprietan y aprietan la soga al cuello.

Total, el Valencia debe mantener todos los privilegios posibles pero ninguna de las obligaciones firmadas. Al final es casi un «o se les da o el club muere». Parece que la responsabilidad sea exclusivamente suya y no de una entidad que hace no tanto pregonaba que iba a terminar el estadio con o sin ATE. Ahora es necesario. También en la pelea con la RFEF, el Valencia no se presentaba pero la culpa es de todos menos del propio Valencia, que el martes sí aseguraba en un comunicado tener una reunión el viernes. «Es que avisó con tiempo». El problema es ‘comprar’ que los malos siempre son otros. Meriton, échame la culpa.