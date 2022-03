A expensas de los detalles sobre la sectorización del aforo en La Cartuja, y aunque circule una versión ‘oficial’ apuntando a lo contrario, como si ningún conflicto pudiera morir aquí de inanición, el Valencia ya sabe tras la reunión telemática a la que sí que asistió ayer de cuántas localidades va a disponer en La Cartuja, tanto de grada como en los palcos VIP y de autoridades.

Sin embargo, ayer el protagonismo volvió a recaer una vez más no en la final sino en el cuento de no acabar. Aunque venían en lata, fue el día elegido para difundir las declaraciones del arquitecto Mark Fenwick. El responsable de ni se sabe cuántos rediseños a la baja habló en el momento más clave de los últimos tiempos sobre un nuevo estadio del que sentirse orgullosos, eso sí, una vez esté “hecho”. Ojalá porque es importante el matiz de que efectivamente esté “hecho” y al completo.

Y es que el problema, al menos uno de ellos, pasa porque que el Nuevo Mestalla sobre el que se estuvo explayando Fenwick en la radio del club no se corresponde tanto como debería con el proyecto que se ha presentado ante las instituciones. No lo hace, desde luego, en una fase inicial en la que no hay por ejemplo cubierta y todavía menos solar. Todo sería mucho más sencillo, gusten o no determinadas características, si existiesen garantías y avales ejecutables en lugar de expectativas a futuro.

Por ahí viene, desde luego, una de las líneas rojas junto al aumento del aforo que se han marcado en Generalitat y Ayuntamiento, cuya hoja de ruta no ha variado ni tiene porqué hacerlo tras haber escuchado esas explicaciones sin posibilidad de repreguntarle. El fondo de la cuestión no es realmente lo que diga Fenwick sino la sensación de conmigo o contra mí que lo rodea todo y que no es con los políticos de turno sino hacia una ciudad a la que se chantajea con los privilegios de la ATE, sea ese u otro nombre el que reciba la manera con la que se resuelvan.

Pero no. A cambio de desatascar judicialmente la reanudación de las obras, ahora no se puede correr el riesgo de que todo vuelva a quedarse de nuevo a medias. Hay errores que se cometieron en la venta que no se pueden repetir.