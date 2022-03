Los ojos no mienten. Y a Carlos se le ilumina la mirada cuando habla del Valencia y la posibilidad de quedarse en la entrevista a SUPER. La renovación se está haciendo larga y pesada, pero Soler sigue hablando con el mismo entusiasmo de su club y de un posible futuro en casa, con su gente, con sus amigos... «Para mí sería súper especial renovar». Le salió del alma. Cualquiera que no se lo crea, no lo conoce. Carlos habló más claro que nunca.

Es optimista, está tranquilo, reconoce abiertamente que «el club ya sabe lo que creemos que sería bueno para continuar» y no esconde que para llegar a un acuerdo se tienen que dar unas «condiciones». Y eso no es solo dinero. Sobre todo es un proyecto ambicioso. Si Carlos se moviera por lo económico estaría hace muchos años lejos de aquí. Si se queda lo hará perdiendo dinero, pero será el más feliz del mundo. Aquí el único problema que hay es que Carlos ha crecido mientras Meriton hacía pequeño al Valencia. Cuiden al ‘10’, POR FAVOR.