Puede decirlo más alto pero no más claro en esta entrevista exclusiva con SUPER desde Las Rozas. Para Soler sería «superespecial» renovar con el Valencia CF. Es su primera opción, muy por encima de cualquier otra, y lo demuestra no solo con palabras. La ilusión que se desprende de cada una de sus frases, sus gestos y la sonrisa con la que habla del club de su vida son el mejor aval, igual que ocurre con Gayà, en un momento en el que no escapa a nadie que la negociación para su continuidad ha experimentado pocos avances durante los últimos meses.

A poco más de un año para que termine contrato, la pelota sigue estando en el tejado de Lim, responsable de que se cumplan las condiciones a las que se refiere el que es uno de los últimos grandes murciélagos del escudo. Condiciones económicas que responden a la ley del mercado y que, por cierto, no es de recibo usar como arma arrojadiza. Sobre todo porque la renovación de Soler, como la del resto de los que son los reyes de la casa, va más allá del dinero. Es una cuestión de proyecto, de pertenencia y de orgullo. El suyo por vestir la camiseta del Valencia. Y el del Valencia por tener en sus filas a uno de los mejores futbolistas de España, un fijo en la selección de Luis Enrique. Garantías Pese a las interpretaciones torticeras de sus palabras, en especial de las de Arcadi España, también hablan muy claro los consellers de Economía y Territorio, responsables últimos de que a Lim se le concedan bajo el paraguas del Valencia la serie de ventajas urbanísticas que el máximo accionista exige para retomar las obras del estadio. Y es que para acabar del todo el proyecto sobre el que se explayó Fenwick es necesario que se garanticen condiciones por el bien de la ciudad pero sin chantajes. Es ahí donde va a entrar el Instituto Valenciano de Finanzas, fundamentalmente porque en este caso el fondo del asunto sí es y en exclusiva económico, como lo son igualmente los motivos de la presión a las instituciones. El estadio hay que acabarlo y tiene que ser el mejor posible. Y si no ocurre ni lo primero ni lo segundo, el único responsable será el mismo que si Soler no acaba renovando.