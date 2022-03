El otro día mi hija dijo que tenía que jugar en el salón porque no podía jugar en el cuarto de juegos. Y explicó que no podía jugar en el cuarto de juegos porque estaba lleno de juegos. Solo pude darle la razón, un aplauso y un abrazo.

Mira que llevamos años con esto, pero aún no tengo muy claro si me gustan o no me gustan los parones de la Liga por los partidos de las selecciones. Es un poco como ir a trabajar, salir de la cama o hablar con la gente. Da igual que te guste o no te guste, da igual que te apetezca o no te apetezca, simplemente hay que hacerlo. Simplemente sucede.

En todos estos casos, además, después obtienes una recompensa más o menos clara. Si vas a trabajar, te pagan. Si sales de la cama y hablas con la gente, quizá puedas volver a la cama con alguna de esas personas. El premio de los parones por las selecciones son las fases finales de los Mundiales y las Eurocopas.

Me parece un trato bastante bueno. Al menos presenta un nivel de justicia por encima de otros ámbitos de la vida en los que ahora no es necesario detenernos. Al menos a esto le ves un sentido. Sabes a lo que atenerte: parón + parón + aburrimiento + parón = Mundial. La mayoría de cosas que me pasan he renunciado a entenderlas. Esto lo entiendo. La mayoría de contratos que firmo ni los leo, y los que leo no los entiendo.

Lo que llevo peor últimamente es lo de la selección española. No por nada. Solo que a menudo convocan a alguien que ni me suena la cara. Es más, creo que se puede calcular la edad de una persona por el número de jugadores de la Selección que no conoce. Porque de niño tenías a todos en los cromos, pero ahora cada vez es mayor el drama. Si lees la citación de Luis Enrique y sabes dónde juega cada uno de los futbolistas, estás hecho un chaval, enhorabuena. Pero si el otro día viste que convocaban a un tal David Raya y pensaste ‘¿quién es David Raya? ¿Dónde juega ese David Raya?’, si pensaste eso, lo siento mucho, pero necesitas ir al médico cuanto antes a hacerte unos análisis, te toca revisión periódica, y seguramente tengas alto el colesterol o las transaminasas.

Igual el problema no es la edad ni los parones ni la selección, igual el problema soy yo, tampoco lo descarto. Cuando escucho que el Madrid ya tiene atado a Mbappé para la próxima temporada, pienso sin querer que eso no está del todo claro. Nos estamos volviendo locos o qué, dónde lo tienen atado. Si el Madrid tiene a Mbappé atado que lo desate cuanto antes, o que alguien llame a la policía o algo, por favor, que tengo entendido que no es legal ir por ahí atando sin permiso a los seres humanos, y tampoco secuestrarlos. Te pueden denunciar por eso, incluso, llegado el caso.

¿Y qué más tenemos en este parón del campeonato? Tenemos al fascinante Bale, el primer futbolista de la Historia que renuncia a su club para centrarse en su selección. Tenemos a la eliminada Italia, que ya no se ríe tanto. Tenemos a mí, me tenemos, todavía aguanto. Cuando escucho que Pedri es capaz de hacer un regate en una baldosa, pienso también sin querer que menuda tontería me están contando. Pienso para qué sirve hacer un regate en una baldosa, si al fútbol no se juega sobre baldosas, si al fútbol se juega sobre césped, que ni siquiera en el estadio de la Cerámica se juega sobre baldosas, que es increíble que aún haya que explicarlo.