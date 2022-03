Nada mejor para la portada que un homenaje a la historia del Valencia a las puertas de Mestalla. Sin embargo, lo más sonado ayer no fue la traca por el gol de Forment sino el bofetón de Murthy a las peñas. Eso sí, al contrario que el de Will Smith, el del reparto de entradas no fue inesperado. Antes de eso, lejos del glamour de la alfombra roja y del wasap del presidente, los guantazos habían sido entre Libertad VCF y los abogados de Meriton Holdings.

Por la Ciudad de la Justicia desfilaron los protagonistas de un combate judicial en el que a los puntos ganó la transparencia y eso, más allá de la sentencia, ya es mucho. En la vista, además de los sueldos a los consejeros y la identidad de los jugadores pignorados, salieron a la luz detalles que confirman cómo despacha el club su máximo accionista. Una manera de gestionar que, sin entrar en la legitimidad de una asociación de aficionados, podrá ser perfectamente legal ante el mazo de un juez pero de la que deberían de tomar nota las instituciones. Sobre todo por si aún conservan la duda, en clave de premios urbanísticos, de que lo mejor para Mr. Lim no tiene porqué ser lo mejor para el Valencia CF y viceversa. Personalidad Guantazos hay también en el Levante por un asunto tan vital como el drama de las lesiones. El respaldo de Quico a su doctor de confianza ha sido inquebrantable hasta ahora y es por eso por lo que Felipe se juega parte de su credibilidad en función de cómo lo resuelva. Flaco favor se hará si mira para otro lado cuando está obligado, como poco, a depurar qué responsabilidad es médica y cuál de unos futbolistas que será cierto que miran por ellos pero que son al final los que forman el equipo. Fichaje Gustará más o menos, pero la visión de que el Valencia Basket sea un proyecto sostenible no se discute. Sin embargo, al estilo de en el equipo de Burgos, la ausencia de Prepelic en el de Peñarroya es un estrés máximo. Que la maquinaria se haya puesto en marcha para fichar es un pequeño golpe de timón no tanto para virar el rumbo como para consolidarlo.