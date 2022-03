La mayoría de veces no necesito mucho para ser feliz. Subo los cinco pisos hasta la puerta de casa, compruebo que la llave está echada y me nace una sonrisa instantánea: solo en casa, vía libre para pasearme altavoz en mano con la radio a todo volumen, poder dejar la casa hecha unos zorros y gritar un gol de Uruguay en plena madrugada sin miedo a despertar a mi compañero de piso, que para colmo es italiano y hay sensibilidades con las que es mejor no bromear mucho. Si Chris Rock se llevó un derechazo por un chiste de alopecia, no me quiero imaginar qué puede hacerme un siciliano que en dos semanas ha visto desaparecer al Catania y las opciones de ir al Mundial.

No son los cuentos de hadas lo que nos une a los defensores del parón. Lo de Macedonia del Norte ganando en Palermo a una tetracampeona del Mundo está muy bien, pero tenemos historias mejores a nivel de clubes. Que le pregunten al Leicester si no. Lo interesante es que tras semejante hazaña, los Trajkovski, Elmas, Bardhi o Pandev no dejarán de jugar para una Macedonia del Norte que probablemente no irá a Catar. Ese es el espíritu del fútbol de selecciones, más allá de la querencia por una bandera: ver la unión de todo un país para apoyar a un grupo humano en el que podríamos haber estado tu o yo mismo si el balón supiera obedecernos mejor. En Valencia -y gran parte de España-, se busca ese sentimiento que yo encuentro en un partido de mi selección con el club de tu tierra. Puede haber valencianos en el Valencia, pero me temo que estamos cerca de comprobar cómo de la noche a la mañana pueden dejar de jugar en Mestalla cada quince días. Gayà o Soler siempre serán españoles y eso no hay petrodólar o gestión nefasta que lo vaya a cambiar. El fútbol de selecciones no junta a los jugadores con sus semejantes en cuanto a nivel, sino con los que tienen su mismo origen. Haaland no estará en el Mundial, con lo bien que le vendría a Luis Enrique, porque así es el fútbol de selecciones: te iguala para siempre. El fútbol de élite en España se da muy por hecho cuando es la excepción y no la norma. Lo ordinario es ver cómo los mejores de tu país dan el salto a otras ligas y tener campeonatos nacionales muy flojitos, una visión no ya eurocentrista, sino de las mismas élites que impulsan la llegada de la cacareada Superliga. Aquí se da por hecho el ir a un Mundial cuando precisamente ese camino es la recompensa. Ver a Alphonso Davies, que jugará siempre para Canadá, celebrar el regreso a un Mundial 36 años más tarde desde la habitación de su casa, no tiene precio. Igual que las colas kilométricas en Argelia buscando un ticket para el partido decisivo para ir al Mundial, el himno a todo pulmón la Egipto de Mo Salah antes de recibir a la Senegal de Sadio Mané o el estado de euforia constante en el que vive Argentina tras lograr por fin hacer funcionar como un reloj a la albiceleste. Los odiadores del fútbol moderno deberíais alegraros un poco más por este resquicio de pertenencia más propio del deporte antes de Bosman.