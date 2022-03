Peter Lim va a vender el Valencia, pues claro, ¿o acaso espera alguien que eso no se produzca en algún momento? Aquí el problema es otro, y no lo queremos ver ni solucionar, y encima, cuando adviertes sobre ello, lo único que ganas son insultos por parte de un sector radical que piensan que tienen la razón divina, y realmente cuentan con el conocimiento justo para pasar el día. ¿Duro? Me temo que simplemente objetivo a la hora de analizar lo que veo, porque una cosa es lo que queremos que pase, que está muy bien, y otra muy distinta lo que está pasando, que no necesariamente es lo mismo, ya lo sabemos. Cuando el Valencia termine el Nuevo Mestalla (o lo tenga en marcha de verdad), cuando la venda las parcelas del actual estadio y termine con la deuda, cuando pueda aumentar de forma exponencial su límite salarial (mientras siga vigente, o en su defecto, invierta mucho más en el equipo), en definitiva, cuando haya resuelto o encarado todos los problemas estructurales que tiene como mercantil, justo en ese momento, Peter Lim se va a sentar con mucha gente para venderle su más de 90 por cien de acciones. Aunque no nos equivoquemos, el comprador lo va a elegir él, no nosotros, con todo lo que eso conlleva, no nos vayamos a llevar sorpresas gratuitas después con esto, que ya nos conocemos.

Dejando claro estas premisas, que quien suscribe considera elementales, ahora vamos con todo lo demás, que es mucho, poco bueno, y encima, demasiado previsible. Quiero empezar por el juicio de Libertad VCF contra el Valencia. Contra el Valencia, no contra Meriton, porque ahora mismo, queramos o no, son la misma cosa. He dicho que esta plataforma me parecía lo mejor que le había pasado al entorno del club en años. Soy socio de la misma, y sinceramente, me siento decepcionado. Llevar a una vista oral a los actuales gestores me parece fantástico, aunque ahora hablamos de lo que no es polvo y paja, pero señalar y acusar a todos los que no siguen a pies juntitas sus principios, no me parece la mejor forma de unir al valencianismo. Seguiré siendo socio, pagaré mi cuota, y sin caer en el menosprecio, diré siempre lo que pienso. Que Meriton sufra me parece lo más normal del mucho, y les aplaudo por ello.

Que Anil Murthy cobre 460.000 euros o Kim Koh 200.000, mañas variables y otras prebendas, no está fuera de mercado en el fútbol profesional. Manolo Llorente, en la Junta de Accionistas de 2012, dijo en la misma frase que el club estaba en quiebra y que él cobraba 343.000 euros, y siguió masticando sin problema alguno. Aquí el asunto es que ninguno de los dos está capacitado para el puesto (cierto es que sobre Koh tengo mis dudas, porque no sé lo que hace), y es lo que nos enfada a todos. Poner el grito en el cielo por esto me parece lo más normal del mundo. Haber estado diciendo meses que el sueldo del presidente eran 2,7 millones para encabronar más al entorno, no tanto. Para que las bofetadas sean duras de verdad no podemos cometer estos, vamos a llamarlo así, errores.

Y las entradas para la final de la Copa del Rey. Llevo viendo repartos desde 1995, y jamás he presenciado ninguno en el que todos estuviéramos de acuerdo. La oferta supera la demanda, eso es un hecho, y ante él, elegir significa descartar, y eso siempre trae consecuencias negativas. ¿Hubiera aplicado yo ese criterio? Pues sinceramente, no lo sé, porque elegir la forma de cabrear a mucha gente siempre es delicado. Ahora bien, de los muchos socios que conozco, casi el 100 por 100 cumplen ese requisito, y entiendo que alguien en el club habrá mirado que, con esos parámetros, iba mucha gente de esas 20.757 entradas que tenemos.