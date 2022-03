Es imposible contentar a todo el mundo pero las cosas pueden hacerse mejor y sobre todo con más transparencia. No existen fórmulas mágicas contra la reventa, pero sí más eficaces. Y tampoco faltaban alternativas para abrir la mano con los jóvenes o haber aprovechado la oportunidad histórica de restañar la herida con las peñas. Reconociendo que la solución no ha sido ni de lejos la peor, lo que se ha echado en falta es, en líneas generales, un espíritu conciliador desde que nadie apareció en la reunión con la RFEF. Era, por otra parte, tan de esperar como lo de ajustar cuentas con las instituciones a excepción del mínimo que marque el protocolo con el president de la Generalitat y el alcalde. Queda tiempo por delante para ver cómo evolucionan los acontecimientos pero la final de Copa es una fiesta, no un acto de revancha.

FICHAJES Todos los caminos llevan a Roma en el caso de Guedes. Y todos los caminos llevan al Levante en el de Iborra. La diferencia está en que el portugués hará la maleta el próximo verano y el valenciano ya se verá. De momento se siente con cuerda para rato, por lo que no hay prisa, aunque para los granotas será una buena señal que ocurra más pronto que tarde. El de Moncada tiene cuerda para rato y además para seguir dando lo mejor de su fútbol en Primera División. Sin embargo, también tiene lo que pocos jugadores más pueden darle al Levante en estos momentos: orgullo y sentimiento. EJEMPLARES Esta tarde celebramos junto al Ayuntamiento de València y gracias al patrocinio de Iberdrola, nuestro IV Foro Campeonas, el evento con el que desde SUPER remamos en favor de la igualdad en el deporte. Y lo hacemos con un elenco de deportistas y exdeportistas unidas tanto por su condición de mujeres como por el éxito y la ejemplaridad en sus respectivas disciplinas. Es buen momento, un día después de que se batiera el récord de espectadores en un partido de fútbol femenino, de reconocer la importancia de todos los pasos que se han dado hasta la fecha pero también de hacerlo en la necesidad de continuar creciendo. ¡Vamos campeonas!